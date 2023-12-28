Представители общественности призывают уволить директора Тракайского национального парка

Как заявила представитель общественников, направивших обращение в ведомства страны, Йоана Станюлените, только в этом году суды признали незаконными два разрешения, подписанные бывшим директором администрации Тракайского самоуправления. По мнению Й. Станюлените, чиновник, чьи разрешения отменяются судом, не может руководить национальным парком.

"Дарюс Кведаравичюс нигде не фигурирует. Если бы он, например, фигурировал в эпизоде Службы спецрасследований, если бы его где-то допрашивали, то я понимаю это как прямую, личную ответственность, репутационное пятно. То, о чем мы сейчас говорим – по сути, это административные процессы", – сказал радиостанции LRT С. Кайрис.