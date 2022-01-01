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Ассоциация Ahmadija, объединяющая членов мусульманской общины, уже шестой год подряд провела волонтерскую акцию по уборке Кафедральной площади после встречи Нового года.
Savanoriai // Asociacijos „Ahmadija Lietuva“ nuotr.
Savanoriai // Asociacijos „Ahmadija Lietuva“ nuotr.

Волонтеры собрали мусор, помогли навести порядок на площади. Цель проекта - поощрение волонтерской деятельности, призвать людей активно праздновать, не мусорить и призывать к созданию благосостояния общества. Проект направлен на мир, социальную гармонию, укрепление взаимоуважения. Город, страна - это дом, а дома должны наводить порядок все.

Ассоциация Ahmadija хочет привить такие добрые начинания и в нашей стране. Первая подобная акция состоялась в 2017 году, тогда в ней участвовали всего 7 волонтеров.

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