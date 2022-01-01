Волонтеры собрали мусор, помогли навести порядок на площади. Цель проекта - поощрение волонтерской деятельности, призвать людей активно праздновать, не мусорить и призывать к созданию благосостояния общества. Проект направлен на мир, социальную гармонию, укрепление взаимоуважения. Город, страна - это дом, а дома должны наводить порядок все.

Ассоциация Ahmadija хочет привить такие добрые начинания и в нашей стране. Первая подобная акция состоялась в 2017 году, тогда в ней участвовали всего 7 волонтеров.