В начале судебного заседания судья Энрика Янушонене, рассматривавшая дело, сообщила, что Альгирдас Палецкис, который в настоящее время отбывает тюремный срок за шпионаж в пользу России и является одним из основателей “Международного форума добрососедства”, был приглашенен для участия в судебном заседании дистанционно. Однако, по словам судьи, А. Палецкис отказался участвовать в судебном заседании.

Суд предоставил право продолжать задавать вопросы подсудимым, то есть лицам, участвующим в деятельности ассоциации. Один из них, Казимерас Юрайтис из Вильнюса, спросил у руководителя ассоциации Эрики Швенченене о целесообразности создания “Международного форума добрососедства”.

“Мы, как полноправные и примерные граждане, пользуемся всеми законами, и там сказано, что люди с добрыми намерениями могут объединяться в организации”, — говорила Э. Швенченене.

“Мы почувствовали подъем, потому что делаем хорошую работу”, — подчеркнула женщина.

К. Юрайтис задал вопрос о стоимости услуг переводчика, оказанных жителю Вильнюсского района Дмитрию Глазкову, участвующему в деятельности ассоциации, - 300 евро. Сам Д. Глазков отметил, что, по его мнению, прокурор должен оплатить услуги переводчика.

“С точки зрения справедливости платить должен тот, кто инициировал процесс, а значит, платить должен лично прокурор”, — сказал Д. Газков.

Он назвал стремление прокуратуры ликвидировать объединение “превышением своих полномочий, злоупотреблением служебным положением”.

“Если это демократическое государство, где действует верховенство закона, то в таких государствах такого быть не должно, но наше государство не такое”, — заявил в суде Д. Глазков.

К. Юрайтис, в свою очередь, заверил, что речь идет о “Международном форуме доброй воли”.

“В этой 30-летней истории политического моббинга это естественный процесс”, — заявил он.

Судья Э. Янушонене поинтересовалась у подсудимых, кто конкретно хочет расправиться с ними.

Э. Швенченене заверила, что объединение действует в рамках закона, а такие лица, как бывший судья Конституционного суда Дайнюс Жалимас, председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринас Кащюнас, теле- и радиоведущий Альгис Раманаускас оказывают давление на СМИ , добиваясь создания законов, которые бы остановили деятельность “Международного форума доброй воли”.

“Они хотят расправиться с нами, потому что мы хотим мира”, - согласился с мыслями Э. Швенченене К. Юрайтис. Генеральная прокуратура, обратившаяся в суд, добивается ликвидации “Международного форума добрососедства” как незаконно созданного.

Прокуратура убеждена, что объединение своими действиями пропагандирует войну и насилие, авторитарный режим, действует в интересах других государств, что противоречит интересам литовского государства, не отвечает требованиям законности.

Также, по мнению прокуратуры, из деятельности, проводимой объединением, очевидно, что истинные цели создания незаконны, поэтому объединение не может действовать и должно быть признано незаконно созданным.

Прокуратура требует ликвидации ассоциации и, принимая во внимание публичные заявления ее главы Э. Швенченене, в которых, по мнению правоохранителей, она принижала Литву, критиковала членство страны в Евросоюзе, утверждала, что выборы в Литва недействительны, отрицала оккупацию и оправдывала депортацию.

А. Палецкис, отбывающий тюремный срок за шпионаж в пользу России, считается одним из основателей “Международного форума добрососедства”. Помимо Э. Швенченене, в деятельности ассоциации участвуют Дарюс Норкус, Миндаугас Рамошка, К. Юрайтис из Вильнюса и Д. Глазков, житель Вильнюсского района. Они участвуют в деле в качестве третьих лиц.

Это объединение попало в поле зрения правоохранительных органов после того, как его представители посетили Россию, где участвовали во встречах с кремлевскими политиками, провели пресс-конференцию, на которой выразили сомнения в законности избрания литовского правительства.

Ранее глава “Международного форума добрососедства” Э. Швенченене вместе с коллегами посетила Беларусь, где встретилась с Александром Лукашенко.

Правоохранительные органы проводят два досудебных расследования, связанных с деятельностью организации. Один из них осуществляется в связи с возможной помощью другому государству в действиях против Литвы, другой – в связи с учредительными документами “Международного форума добрососедства”, на которых стоит подпись А. Палецкиса.