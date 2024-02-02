Представители Каунасской клиники рассказали о состоянии выпавшего из окна ребенка

5-летнего мальчика из Йонавы привезли в Каунасскую больницу привезли 1 февраля около часа ночи.
"Ночью в Йонаве сообщили о том, что из окна, вероятно, выпал человек. Полиция начала расследование по факту нанесения малолетнему тяжких телесных повреждений по неосторожности", – сказал LNK прокурор Томас Шюлис.
Скорую вызвали соседи, услышавшие стоны ребенка на улице. Сообщается, что ребенок получил серьезные травмы, в клинику его доставили без сознания.
Ребенок ночью не спал, родителей в момент инцидента не было дома. Сообщается, что его мать сказала полиции, что у нее были срочные дела на заправке.
"Было начато расследование, мы общались с матерью ребенка, она была трезвой. Отца на месте происшествия не было", – сказал Шюлис.
Представитель Каунасской клиники Ева Янкаускене в четверг сказала, что ребенок находится в больнице, но опасность его жизни не грозит.
Эта семья ранее получала помощь социальных работников, но в последнее время никаких проблем в семье не было.
"1,5 года назад нам сообщали о возможных нарушениях прав ребенка. Мы оценили сообщение, инициировали помощь. И в последнее время никакой информации об этой семье не получали, не было информации, что за ребенком не смотрят, что его оставляют одного", – сказал директор Государственной службы по защите прав детей Илма Скуодене.
Второй пострадавший ребенок 2020 г.р. был доставлен в вильнюсскую больницу в среду вечером из Тракайского района (Лентварис). - 2020 г.р. Он выпал из окна на втором этаже.
"На дворе зима. Может, проветривали комнату", – удивлялась представитель Вильнюсского отдела службы по правам ребенка Лина Баранаускене. По неофициальным данным, ребенок выпал из окна, когда ловил кота, упал на лед и получил травму головы.
После полуночи в вильнюсскую больницу привезли еще одного малыша. По данным полиции, младенец выпал из рук отца в ванной.
Состояние обоих малышей стабильное. "В обоих случаях семьи в поле зрения службы по правам детей не попадали. <...> Нет повода подозревать, что инциденты связаны с неприсмотром за детьми", – сказал LNK Баранаускене.
Полиция уточняет обстоятельства происшествий.
Служба по правам детей напоминает родителям не оставлять при детях открытые окна и балконы.