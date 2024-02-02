Представители Каунасской клиники рассказали о состоянии выпавшего из окна ребенка

 
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Vaikas ligoninėje
Vaikas ligoninėje
ФОТО: Shutterstock

За минувшие сутки в руки врачей попали трое малолетних детей, выпавших из окон. 5-летний мальчик выпал из окна балкона на 4 этаже в Йонаве, еще один ребенок упал со второго этажа, самому младшему пострадавшему – всего месяц, его уронил отец. По словам журналистов телеканала LNK, малыш выскользнул из рук отца в ванной.

5-летнего мальчика из Йонавы привезли в Каунасскую больницу привезли 1 февраля около часа ночи.

"Ночью в Йонаве сообщили о том, что из окна, вероятно, выпал человек. Полиция начала расследование по факту нанесения малолетнему тяжких телесных повреждений по неосторожности", – сказал LNK прокурор Томас Шюлис.

Скорую вызвали соседи, услышавшие стоны ребенка на улице. Сообщается, что ребенок получил серьезные травмы, в клинику его доставили без сознания.

Ребенок ночью не спал, родителей в момент инцидента не было дома. Сообщается, что его мать сказала полиции, что у нее были срочные дела на заправке.

"Было начато расследование, мы общались с матерью ребенка, она была трезвой. Отца на месте происшествия не было", – сказал Шюлис.

Представитель Каунасской клиники Ева Янкаускене в четверг сказала, что ребенок находится в больнице, но опасность его жизни не грозит.

Эта семья ранее получала помощь социальных работников, но в последнее время никаких проблем в семье не было.

"1,5 года назад нам сообщали о возможных нарушениях прав ребенка. Мы оценили сообщение, инициировали помощь. И в последнее время никакой информации об этой семье не получали, не было информации, что за ребенком не смотрят, что его оставляют одного", – сказал директор Государственной службы по защите прав детей Илма Скуодене.

Второй пострадавший ребенок 2020 г.р. был доставлен в вильнюсскую больницу в среду вечером из Тракайского района (Лентварис). - 2020 г.р. Он выпал из окна на втором этаже.

"На дворе зима. Может, проветривали комнату", – удивлялась представитель Вильнюсского отдела службы по правам ребенка Лина Баранаускене. По неофициальным данным, ребенок выпал из окна, когда ловил кота, упал на лед и получил травму головы.

После полуночи в вильнюсскую больницу привезли еще одного малыша. По данным полиции, младенец выпал из рук отца в ванной.

Состояние обоих малышей стабильное. "В обоих случаях семьи в поле зрения службы по правам детей не попадали. <...> Нет повода подозревать, что инциденты связаны с неприсмотром за детьми", – сказал LNK Баранаускене.

Полиция уточняет обстоятельства происшествий.

Служба по правам детей напоминает родителям не оставлять при детях открытые окна и балконы.

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