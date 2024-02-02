Представители Каунасской клиники рассказали о состоянии выпавшего из окна ребенка

5-летнего мальчика из Йонавы привезли в Каунасскую больницу привезли 1 февраля около часа ночи.

"Ночью в Йонаве сообщили о том, что из окна, вероятно, выпал человек. Полиция начала расследование по факту нанесения малолетнему тяжких телесных повреждений по неосторожности", – сказал LNK прокурор Томас Шюлис.

Скорую вызвали соседи, услышавшие стоны ребенка на улице. Сообщается, что ребенок получил серьезные травмы, в клинику его доставили без сознания.

Ребенок ночью не спал, родителей в момент инцидента не было дома. Сообщается, что его мать сказала полиции, что у нее были срочные дела на заправке.

"Было начато расследование, мы общались с матерью ребенка, она была трезвой. Отца на месте происшествия не было", – сказал Шюлис.

Представитель Каунасской клиники Ева Янкаускене в четверг сказала, что ребенок находится в больнице, но опасность его жизни не грозит.

Эта семья ранее получала помощь социальных работников, но в последнее время никаких проблем в семье не было.