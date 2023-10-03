Представители бастующего профсоюза учителей начнут переговоры с Минобразования Литвы

Как заявил в понедельник агентству ELTA председатель бастующего профсоюза работников образования Андрюс Навицкас, он направил в Министерство образования компромиссные предложения. Кроме того, по словам лидера одного из профсоюзов учителей, во вторник будет возможность поговорить о возможном соглашении в Офисе президента.

"Нас приглашают в Офис президента и министерство, поэтому мы пойдем и посмотрим, что нам предложат, мы тоже направили (предложения – ELTA), поэтому посмотрим, что здесь будет", – сказал агентству ELTA А. Навицкас, не пожелав вдаваться в подробности возможного компромисса.

Глава государства Г. Науседа надеется услышать предложения бастующих учителей для министерства.

"После встречи с представителями профсоюза работников образования Литвы президент выслушает предложения бастующих учителей относительно переговоров с Министерством образования, науки и спорта", – сообщил агентству ELTA советник президента Ридас Ясюленис.