2024.10.04 15:41

Представителей Партии свободы во время мероприятия забросали разными предметами

 
Симона Воверюнайте
Лаурина Вирелюнайте
ru.DELFI.lt

В пятницу во время предвыборного мероприятия Партии свободы на улице в Вильнюсе политиков забросали разными предметами. Пришлось остановить прямую трансляцию. Председатель партии Аушрине Армонайте сказала Delfi, что партия намерена обратиться в полицию.

Об инциденте Армонайте рассказала в фейсбуке.

„Вата безумствует?, – писала она. – Мы озвучиваем программу партии, находясь на улице в столице. У нас на сцене гости, представители бизнеса. Люди интересуются, останавливаются. Тут один прохожий начинает кричать: „ты вор“ громко. Ну, бывало и такое. Продолжаем. Возвращается с криками: „ты американский агент“. издалека на сцену летит полная банка с пивом. Команда начинает выяснять. Мы продолжаем. Может, успокоится“.

И тут, по словам Армонайте, на сцену „прилетел“ полный кошелек.

„Из него выпали деньги - евро, норвежские кроны, монеты. Я останавливаю трансляцию, людям оставаться на сцене небезопасно“, – писала она.

После инцидента вызвали полицию.

В пятницу в столице, на ул. Вильняус, под открытым небом проходило предвыборное мероприятие Партии Свободы – на нем партия представила свою программу, политики общались с избирателями.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии