"Мы оцениваем очень хорошо. Это решение назрело давно. В сфере торговли это ограничение в принципе не было из тех, что попадает в цель. В других странах Евросоюза его редко применяют, в сфере торговли продуктами питания вообще используют лишь три страны: Литва, Латвия и Кипр. Мы очень ждали, когда будет принято это решение и рады ему",– сказала Вайнене.
По ее словам, с правительством сейчас обсуждают существенное ограничение, которое будет действовать после отмены "паспорта возможностей" – управление потоками в магазинах.
"В сфере торговли меры очень ясные – ограничение потока, квадратные метры на одного покупателя. Мы считаем, это может быть 20 кв. м на человека, это был бы максимум по ЕС",– сказала Вайнене.
Напомним, что премьер-министр Ингрида Шимоните в пятницу сказала, что правительство давно предусмотрело отказ от "паспорта возможностей" и вероятно примет такое решение на заседании в среду.
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