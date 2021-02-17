"Очередей нет. Много тех, кто не заполнил (анкеты - ред.), немало даже тех, кто об этом не знает", - сказал начальник Отдела превенции СОГГ Гедрюс Мишутис.
По его словам, сейчас большую часть пересекающих границу составляют грузовики: хотя для их водителей самоизоляция по прибытии из другой страны не обязательна, они должны заполнить анкеты, о чем тоже знают не все.
Контроль на сухопутных границах осуществляется с 8 часов утра 17 февраля.
С прошлой недели такая проверка осуществляется и в морских портах, и в аэропортах.
Заместитель главы СОГГ Антанас Монтвидас говорил, что те, кто не заполнил анкету, могут сделать это на месте.
У всех прибывающих из-за рубежа должен быть отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного за 48 часов до приезда, или они должны сделать тест по приезде в Литве и изолироваться на 14 дней с возможностью сокращения срока самоизоляции, если будет сделан тест за свой счет.
Прибывающие должны заполнить анкеты Национального центра общественного здравоохранения.
Для всех прибывающих обязательна самоизоляция.
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