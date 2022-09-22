aA
С 19 сентября в Литве действует ужесточенный контроль над въездом россиян. Сообщается, что к границе с Литвой приезжают в основном те россияне, которые могут проехать в нашу страну. Эту информацию предоставил пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.
Представитель СОГГ: большая часть приезжающих россиян отвечает требованиям
© DELFI / Robertas Narmontas

"По действующим законам, большую часть пытающихся въехать - пропускают. Вчера не впустили 23, во вторник – 20 человек, в понедельник - 21. В общей сложности вчера пытались пересечь границу 1006, во вторник 1626, а в понедельник 1159 человек", - сказал он.

По словам Мишутиса, большая часть россиян въезжает транзитом, у многих есть вид на жительство, третья группа - водители большегрузных машин.

Статьи по теме:
Решения о гумвизах для бегущих от мобилизации россиян Литва будет принимать индивидуально
Литовские пограничники в понедельник не пропустили в Литву 18 граждан России

"Приезжающих по гуманитарным причинам немного", – сказал он.

Кроме того, представитель СОГГ обратил внимание на то, что попадающих в список исключений дополнительно не проверяют, поэтому никаких сложностей на границе не возникает.

"Очереди всегда на границе есть, ничего особенного не происходит. (...) Однако большинство приезжающих - это те, кто указан как исключение в постановлении правительства", – сказал Мишутис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава СОГГ Литвы: с полуночи до 9 ч. в Литву не впустили 18 россиян  поднят вопрос аналогичного запрета для белорусов

С 19 сентября в Литве действует ужесточенный контроль...

Литва закрывает границы для российских туристов

В понедельник в Литве вступает в силу запрет на въезд...

TOP новостей

Премьер Литвы: спасение всех россиян не является обязанностью Литвы и других стран

У россиян было достаточно времени для того, чтобы...

В Литве пересчитана средняя стоимость построек и земли: как изменилась их стоимость

В Литве проводят обсуждение массовой оценки построек...

Департамент миграции: после объявления Россией мобилизации просителей убежища больше не стало

После того, как президент России Владимир Путин...

Эфир Delfi: обмен пленными, протесты в России, мобилизация, реакция Запада

Kиеву удалось вернуть 215 украинских военных, в том числе...

Парламент Литвы временно запретил белорусские и российские теле- и радиопрограммы

Поскольку чрезвычайное положение больше не действует...