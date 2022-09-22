Представитель СОГГ: большая часть приезжающих россиян отвечает требованиям

"По действующим законам, большую часть пытающихся въехать - пропускают. Вчера не впустили 23, во вторник – 20 человек, в понедельник - 21. В общей сложности вчера пытались пересечь границу 1006, во вторник 1626, а в понедельник 1159 человек", - сказал он.
По словам Мишутиса, большая часть россиян въезжает транзитом, у многих есть вид на жительство, третья группа - водители большегрузных машин.
"Приезжающих по гуманитарным причинам немного", – сказал он.
Кроме того, представитель СОГГ обратил внимание на то, что попадающих в список исключений дополнительно не проверяют, поэтому никаких сложностей на границе не возникает.
"Очереди всегда на границе есть, ничего особенного не происходит. (...) Однако большинство приезжающих - это те, кто указан как исключение в постановлении правительства", – сказал Мишутис.
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