Представитель сектора салонов красоты о тяжелом январе: цены давно уже не повышают

По ее словам в этой сфере легкого заработка никогда не было, поэтому "пустой" январь никого не удивляет.
"Всем кажется, что сектор красоты работает, все стригутся, укладывают волосы, празднуют, пользуются услугами, но на деле, к сожалению, все иначе, ведь после Нового года многим пришлось закрыться, люди посчитали, что не стоит сидеть и ждать клиентов", – сказала собеседница.
Мачюлене обратила внимание на то, что многие вообще не понимают, что значит работа в этой сфере и почему повышают цены на определенные процедуры.
Она напомнила, что из заработанных денег эти люди платят налоги - и содровские и подоходный и на здравоохранение, некоторые платят за аренду помещения, покупают средства, необходимые для работы.
"Нелегко все посчитать и быть на 100% спокойным, что завтра не придется закрывать свой салон или какой-то бизнес.
(...) Чтобы это понять, достаточно проехать по городу и увидеть, когда открываются салоны", – прибавила Мачюлене.
Она напомнила, что эта сфера зависит от сезона.
"Как только выглядывает солнце, все начинают задумываться о внешности, женщины и мужчины звонят своим мастерам. Конечно, за декабрь все поистратились, а когда за окном -23 – разве кому-то хочется стричься? Думаю, нет. Факт, что зимой клиентов бывает меньше", – сказала Мачюлене.
По ее словам, несложно заметить, что в январе число клиентов значительно сократилось, но на цены это не повлияло.
"Все считают – налоги выросли, инфляция растет, все растет. Если говорить о росте цен – я не знаю, откуда этот пузырь. В сфере красоты давно не поднимают цены, я могу это подтвердить", – заметила Мачюлене.
По ее словам, это подтверждают и представители других секторов.
Правда, по ее словам, разница в ценах существует в зависимости от того, где работает мастер.
"Существует неравенство между крупными городами и небольшими городками. Услуги те же, а цены разные, значительно отличаются", – заметила Мачюлене.
По ее словам, работающие в небольших городах специалисты боятся, что из-за повышения цен они потеряют клиентов.
Чтобы как-то выжить, специалисты этой сферы ищут дополнительный заработок.
"Я не могу утверждать, что все сидят без работы, ведь это постоянная работа, у людей есть свои постоянные клиенты, но этот поток уменьшается – а с ним и доходы. Я знаю, что некоторые мастера работают и в других местах. У некоторых есть, к примеру, медицинское образование, поэтому они работают в больницах", – делилась Мачюлене.
По ее словам, специалисты этой сферы не жалуются на ситуацию и сами ищут выход из положения.