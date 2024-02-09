Представитель сектора салонов красоты о тяжелом январе: цены давно уже не повышают

По ее словам в этой сфере легкого заработка никогда не было, поэтому "пустой" январь никого не удивляет.

"Всем кажется, что сектор красоты работает, все стригутся, укладывают волосы, празднуют, пользуются услугами, но на деле, к сожалению, все иначе, ведь после Нового года многим пришлось закрыться, люди посчитали, что не стоит сидеть и ждать клиентов", – сказала собеседница.

Мачюлене обратила внимание на то, что многие вообще не понимают, что значит работа в этой сфере и почему повышают цены на определенные процедуры.

Она напомнила, что из заработанных денег эти люди платят налоги - и содровские и подоходный и на здравоохранение, некоторые платят за аренду помещения, покупают средства, необходимые для работы.

"Нелегко все посчитать и быть на 100% спокойным, что завтра не придется закрывать свой салон или какой-то бизнес.

(...) Чтобы это понять, достаточно проехать по городу и увидеть, когда открываются салоны", – прибавила Мачюлене.

Она напомнила, что эта сфера зависит от сезона.