"Думаю, что на этот раз полиция подготовилась намного лучше, будет больше полицейских. Я думаю, что мероприятие пройдет мирно, если люди попытаются нарушить порядок и организовывать беспорядки, мы готовы жестко реагировать на это", – сказал Матонис в передаче "День на Delfi" в Delfi TV.

По его словам, задержание троих человек в среду с пятничным митингом не связано. Однако около десяти человек получили предупреждения из-за разжигания розни в виртуальном пространстве.

"Перед мероприятием мы видели, что в виртуальном пространстве имело место разжигание розни, поэтому около десяти человек получили предупреждения", – сказал Матонис. По его словам, в пятницу в столице может быть ограничено движение и закрыт доступ в некоторые места. У парламента ограничения появились уже в четверг вечером.

"Что касается безопасности горожан, полиции будет столько, что Вильнюс будет самым безопасным городом. Но опять-таки могут быть определенные неудобства, поэтому мы просим горожан, у которых в центре нет важных дел, туда не ездить - на Кафедральную площадь, на проспект Гедиминаса", – сказал Матонис.

"Возможно, около Кафедральной площади будут проверочные посты, могут проверить подозрительные рюкзаки и свертки идущих в этом направлении", – предупредил он.

Депутат Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что люди из регионов планируют ехать на митинг. Он считает, что может собраться 5000–10 000 человек.

"Люди заявляют, что завтра поедут", – сказал он.

"Мы сами отчасти виноваты в том, что эти люди, эта часть общества собирается", – прибавил депутат.

Жемайтайтис подчеркнул, что угрозы и риторика людей, готовящих протест, для него неприемлемы, но, по его словам, правящие должны говорить с людьми.

"Не надо бояться, надо выходить и говорить, я вижу, что полиция сделала выводы, выделила достаточно сил, чтобы изолировать людей, которые будут вести себя злонамеренно. В числе 5000 собравшихся, думаю, на этот раз будет 50–100 агрессивно настроенных.

Если будут вызывать премьера, спикера, я бы советовал им в 12 или в 13 ч. поехать и поговорить. Да – будут проклинать, обзывать, будут недовольны, может, будут кричать, но это та часть общества, с которой они обязаны говорить. Мнения могут быть разные, но ты как политик должен там встречаться", – сказал депутат.

"Не надо забывать, что и президент тут должен взять на себя ответственность, а не выпускать после всего несколько пресс-релизов, разных по содержанию", – заметил Жемайтайтис.

Староста фракции Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал, что не намерен идти и говорить с участниками митинга. "Специально не пойду. Мне до Кафедральной площади идти далеко", – сказал он.

"Как представитель традиционной семьи, я не боялся бы говорить с этими людьми, но если эти люди могут делать выводы, пусть подумают о том, почему с ними не хотят говорить. И я в числе таких нежелающих", – прибавил он. Депутат согласился с тем, что правящие должны говорить с участниками митинга, но политики должны делать то, что обещали людям.

"Должны ли мы говорить? Наверное, но извините, я не пойду специально для того, чтобы меня обозвали и повесили, или обругали. Мне не хочется говорить с хамами. Должны ли мы выслушать, что они говорят? Должны прислушаться, но делать мы должны то, что обещали избирателям. Я ничего не обещал тем, кто так говорит и поддерживает Раджвиласа, Юозайтиса и др.

Я отвечаю перед моими избирателями. Перед вами, извините - не отвечаю. Я могу с вами говорить, но делать я должен то, что было в программе моей партии. Иначе уличная демократия сметет парламентскую и избирательную", – сказал Гентвилас.

Он считает, что пятничный митинг закончится "ничем".

"Кто хочет получить по шее от полиции, получит, а большинство людей, я надеюсь, не будет нарушать закон и будет вести себя культурно", - сказал депутат.

Консерватор Лауринас Кащюнас сказал, что если надо, он может говорить с участниками митинга. Он не считает, что на этот раз могут произойти беспорядки.

"Я в этом уверен. Мы слышим слова организаторов, они хотят провести мирный митинг", - сказал депутат, напомнив, что похожие протесты проходят по всей Европе.

Но, по его словам, в Литве включаются и другие идеи. Кащюнас заметил, что в долгосрочном периоде надо искать диалог с частью общества.

"Надо признать, что часть общества живет в параллельной реальности – они не доверяют СМИ, политикам, даже официальной информации. Они живут в социальных пузырях, они верят в достоверность информации, которая там бытует. Я согласен с тем, что надо искать способ говорить с ними не только завтра, но и в течение длительного времени, как вскрыть эти пузыри и вернуть людей в общество. И это нелегкая миссия, но мы должны ее выполнить", – сказал депутат.