Представитель полиции: в проверенных автомобилях запрещенных вещей не было

"Посты работают с утра, машины проверяют выборочно. Никаких запрещенных вещей в проверенных автомобилях не было", - сказал Матонис, прибавив, что беспорядков в столице пока не было.

Однако, по его словам, и стационарные и мобильные посты по-прежнему будут осуществлять проверки.

Напомним, что Вильнюсский муниципалитет не выдал Союзу семей разрешение на проведение митингов 16 февраля, мотивируя отказ тем, что в это время в тех же местах или рядом будут проходить торжественные мероприятия, которые организует муниципалитет и государство.