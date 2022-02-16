Представитель полиции: в проверенных автомобилях запрещенных вещей не было

"Посты работают с утра, машины проверяют выборочно. Никаких запрещенных вещей в проверенных автомобилях не было", - сказал Матонис, прибавив, что беспорядков в столице пока не было.
Однако, по его словам, и стационарные и мобильные посты по-прежнему будут осуществлять проверки.
Напомним, что Вильнюсский муниципалитет не выдал Союзу семей разрешение на проведение митингов 16 февраля, мотивируя отказ тем, что в это время в тех же местах или рядом будут проходить торжественные мероприятия, которые организует муниципалитет и государство.
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