Представитель полиции: фиксируется резкий скачок случаев мошенничества

По его словам, в январе было начато немало дел, связанных с мошенничеством.

"Данные за январь этого года вызывают беспокойство. В январе начато 521 расследование, связанное с мошенничеством, в январе 2023 г. таких дел было 302. В январе наблюдался определенный "бум", – сказал в интервью на радио LRT Матонис.

"Наблюдается новый бум, он фиксировался в январе и в первой половине февраля", – отметил он.

По словам Матониса, за весь 2023 г. зафиксировано 4374 расследования, связанных с мошенничеством, в 2022 г. их было на 4% меньше.

Матонис заметил, что в статистике мошенничества уже несколько лет подряд наблюдаются определенные скачки в некоторые периоды. Появился и новый способ мошенничества.

"Пока о новых случаях не начинают говорить и писать, пока люди не узнают о нем, 1-3 месяца мошенники успевают выманить у людей крупные суммы", – сказал он.