Представитель по правам потребителей о либерализации: надо отпустить людей

"Ситуация показала, что в ходе либерализации именно потребители не защищены должным образом, сейчас важно принять должные решения и исправить ошибки", – сказала в передаче на Delfi член совета Альянса потребителей Эвелина Груздене.
Она напомнила, что цель либерализации - предоставить наилучшие услуги и создать благоприятные условия для потребителей, а в результате получилось так, что люди почувствовали себя обманутыми.
Напомним, что сначала компания Perlas Energija в одностороннем порядке заявила об изменении договоров, а потом заявила о прекращении деятельности - все это подорвало доверие жителей к самому процессу.
"Было подорвано доверие к процессу либерализации и подняло вопрос надежности компаний и насколько государство в целом позаботилось о предохранителях, которые гарантировали бы слаженный процесс. А вернуть доверие людей непросто", – сказала Груздене.
Президент Литовской национальной федерации потребителей и вице-президент Национальной конфедерации потребителей Альвита Арманавичене убеждена, что условия в процессе либерализации дискриминирующие.
"Эта ситуация активизировала наших граждан. Они начали чувствовать своим карманом влияние проводимой политики (...) Надо отпустить потребителей: те, кто не сделал выбор, могут остаться у общественного поставщика, должны снять с них эти "штрафы" в 25%", – сказала она, имея в виду гарантийные поставки.
Арманавичене считает, что если третий этап отсрочат, то часть потребителей окажется в "исключительной и выгодной позиции".
"Сейчас получается, что участники первого о второго этапов страдают. Власти, признав не совсем честную и вводящую в заблуждение деятельность, должны разрешить потребителям, даже тем, кто сделал выбор, включая клиентов первого и второго этапа, вернуться на общественные поставки или перейти к другому поставщику. Тогда появится настоящая конкуренция", – сказала она.
Минэнерго отмечает, что потребители первого этапа платят за электричество в среднем по 17 центов за кВт/ч, а второго - 25 центов без субсидии. Цена у общественного поставщика без субсидии - 33 цента, с ней – 24 цента.
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