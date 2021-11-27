"Не хватает (получаемой пенсии). Конечно, есть разные пенсионеры. Есть пенсионеры, которые были в правительстве, они получают хорошие пенсии, но обычному пенсионеру выжить очень сложно. Тем более, что сейчас, в этот период коронавируса, стало больше различных заболеваний, лекарства очень дорогие. И, знаете, цены растут по часам, а не по дням. Подорожал даже картофель, который был основным продуктом пенсионеров", - сказала LNK Г. Макаревичене.

Представитель пожилых людей была недовольна тем, что правительство решало проблемы только в больших городах.

"А поскольку наша организация объединяет 59 612 членов по всей Литве, самая большая проблема - в отдаленных районах и сельской местности. Сейчас автобус в сельской местности ходит раз в день или раз в неделю. Убрали все почтовые отделения. Убрали банкоматы. Я понимаю, что каждый предприниматель хочет получать прибыль, но нужно иметь понимание и протягивать руку помощи именно в этот момент, когда это сложно не только для Литвы, но и для всего мира.

Поликлиник совсем не осталось. Я не знаю, зачем это делается? А до этого автобуса все равно надо добираться, один плохо видит, другой - плохо слышит, третий - с тростью. Говорят, что с карточкой не принимаем, а мы можем купить все намного дешевле у местных жителей и фермеров", - сказала Г. Макаревичене.

Собеседница сказал, что люди выражают недовольство сложившейся ситуацией.

"Простите меня, уважаемый журналист, но люди уже злятся, очень злятся, закрыты и говорят, что они убьют их раньше, чем коронавирус. Посмотрите, что происходит с ценами, теперь цены на отопление. Людям, когда заплатили налоги и покупали лекарства (…), оставалось от 70 до 100 евро на еду", - сказала Г. Макаревичене.

По ее словам, пенсионеры не ощущают европейского уровня жизни.

"Это очень хорошо, что мы вступили в ЕС, мы очень хотели и проводили кампанию, но мы не привели Литву в ЕС. И они уже отреагировали: самая высокая бедность, самые низкие пенсии, самая высокая безработица, люди бегут из Литвы", - говорит Г. Макаревичене.

По ее словам, пособие в размере 30 евро для одиноких пенсионеров им немного поможет, но при этом она подчеркнула, что положение этих людей особенно тяжелое.

"Это поможет дважды сходить в магазин. Намного лучше, когда муж с женой живы, но одному человеку выжить очень сложно", - сказала Г. Макаревичене.

Как уже сообщалось, Сейм во вторник принял поправки к Закону о пенсиях по социальному страхованию, которые устанавливают обновленный порядок расчета пенсий. Хотя власти заявляют, что такое решение сократит бедность, некоторые члены оппозиции называют это несвоевременным и несправедливым решением.

Поправки предусматривают, что лицам, не имеющим необходимый стаж работы, по-прежнему будет выплачиваться часть полной базовой пенсии. В настоящее время индивидуальная доля пенсий, выплачиваемых из бюджета Содры, составляет примерно 40% от общей пенсии.