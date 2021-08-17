В интервью Delfi она сказала, что большая часть пожилых людей прививается охотно.

"Мы работаем по территориальному принципу. В Вильнюсе у нас больше 9000 членов, представитель есть в каждом районе. Я провела опрос, не привились только 50 человек. Нельзя загонять людей такого возраста прививаться, ведь есть разные проблемы – и аллергии, и проблемы с системой кровообращения, и прочее, но все равно не привиты всего 50 и все по причине болезней. Люди прививаются", – сказала Макарявичене.

На сегодняшний день во всей Литве ассоциация объединяет 59 612 членов. По ее словам, если "паспорт возможностей" можно будет получить в аптеках, это будет очень удобно.

"Ведь у людей есть проблемы со здоровьем, они ходят в аптеки", – сказала глава ассоциации.

Однако она признала, что решения властей вызывают беспокойство у членов ассоциации.

"Беспокоит, что государство разделило людей на группы. Не надо людей насильно гнать, не надо пугать, Постоянные запугивания. Разве так можно?", – вопрошала она и подчеркнула, что во время пандемии важно соблюдать все правила – носить маски, соблюдать дистанцию, она с коллегами носит и бутылочку с антисептиком в сумочке.

"Но вот такие запугивания вызывают панику. Я не знаю, как я в одиночку смогу справиться с ситуацией. Был митинг – так нельзя себя вести. Надо требовать у власти, требовать, (…) но участники митинга, если хотят митинговать, то должны делать это культурно, спокойно и высказывать свои требования в правовой форме, в человеческой", – прокомментировала она митинг 10 августа.

Макарявичене критиковала и власти, которые, по ее мнению, должны были выйти и поговорить с участниками митинга.

"Я слышала, как руководство ДГБ сказало, что уже сообщалось о таком страшном митинге. Так почему не было реакции? Почему с людьми не говорили? И люди не должны себя так вести. Зачем эта виселица? Там наверное было больше провокаторов, чем нормальных спокойных людей", – заметила собеседница.

Макарявичене возглавляет ассоциацию уже 17 лет. По ее словам, сейчас очень сложное время, пенсионеры возмущены отсутствием коммуникации.

"Наши уже говорят, что пойдут с вилами и топорами. Я отвечаю, люди, успокойтесь, пока никуда не пойдем. Приходится успокаивать. А они мне: ты заодно с ними! Я говорю, я с вами, вы меня выбрали 17 лет назад, я возглавляю организацию. Если вы мне не доверяете, я уйду, живите, как хотите, но по-человечески, культурно, а не так. Возвращаюсь каждый раз как выжатый лимон, голова болит. Но если ничего не изменится, я не смогу остановить всю массу", – сожалела глава ассоциации.

Она заметила, что члены ассоциации придут на протест на костылях, приедут на колясках.

"Говорят, может не осмелятся по нам стрелять и газом травить? Разве это надо было делать? Мне кажется, нет. Если их предупреждали, как сказал Яунишкис, еще в феврале предупреждали о беспорядках. Почему не реагировали?", – возмущалась Макарявичене.

Однако она надеется, что этот кризис закончится.

"Я очень верю. Успокаиваю людей, после всего так тяжело. Если это будет и дальше, будет страшно, я не смогу никого остановить. Сейчас успокаиваю, говорю, что это недоразумение, может, провокаторы, но люди не дураки. Не надо их принимать за дураков. В нашей организации есть клубы по интересам: есть клуб обороны, есть клуб системы МВД, работников искусства. Это люди не из подворотен, умные люди. Надо спрашивать, что делать, как поступать", – предложила Макарявичене.

Она признала, что до сих пор ни разу не встречалась с представителями правительства.

Глава ассоциации порадовалась, что встречалась с президентом, представителями прежней власти, но с нынешним правительством, к сожалению, не встречалась.

"Говорят: с неправительственными организациями говорили. Меня ни разу не пригласили, а ведь я представитель многочисленной неправительственной организации", – заметила Макарявичене.