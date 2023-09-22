Представитель оппозиции: оскорбивший учителей Скайстис сказал то, что нынешняя власть думает об учителях

"Если консерваторы осмелятся исключить Скайстиса из партии, это будет признаком того, что они как-то осудили то, что он сказал", – заявил в пятницу Р. Карбаускис в интервью для радиостанции Žinių radijas.

Он также считает, что А. Скайстис своими высказываниями по поводу забастовки учителей раскрыл то, что, по его словам, на самом деле думает вся партия об учителях.

"Когда среди власть имущих появляются такие, кто начинает называть учителей "коммунягами" или как-то еще, это говорит о том, что, все же, отношение нынешней власти к учителям не такое, как они заявляют. В данном случае Скайстис, супруг министра, сказал то, что они думают", – отметил председатель СКЗЛ.