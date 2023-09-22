Представитель оппозиции: оскорбивший учителей Скайстис сказал то, что нынешняя власть думает об учителях

"Если консерваторы осмелятся исключить Скайстиса из партии, это будет признаком того, что они как-то осудили то, что он сказал", – заявил в пятницу Р. Карбаускис в интервью для радиостанции Žinių radijas.
Он также считает, что А. Скайстис своими высказываниями по поводу забастовки учителей раскрыл то, что, по его словам, на самом деле думает вся партия об учителях.
"Когда среди власть имущих появляются такие, кто начинает называть учителей "коммунягами" или как-то еще, это говорит о том, что, все же, отношение нынешней власти к учителям не такое, как они заявляют. В данном случае Скайстис, супруг министра, сказал то, что они думают", – отметил председатель СКЗЛ.
"Тот самый Скайстис, когда проходили протесты учителей в 2018 году, во время нашего срока, (...) тогда он тоже присутствовал в протестах, но там он пиарился и рассказывал о том, какие плохие "крестьяне". Но когда протесты достигли этого срока, они начинают унижать учителей. Я думаю, что это – подход партии, а не отдельного человека", – сказал Р. Карбаускис.
В минувший четверг председатель Ширвинтского отделения консерваторов Виргиниюс Сарпаускас опубликовал в Facebook саркастический пост о том, что лидер Профсоюза работников образования Литвы (ПРОЛ) Андрюс Навицкас – это "Вилиюс Блинкявичюс", потому что "Вилия – его сестра". А включившийся в дискуссию А. Скайстис заявил, что А. Навицкас вступит в "партию блинки", и добавил: "Коммуняги, а не учителя".
Эти заявления консерватора вызвали сильное возмущение у образовательного сообщества, а руководство партии консерваторов призвало А. Скайстиса извиниться.