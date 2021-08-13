В таком случае человек должен получить справку от врача, в которой указано, что конкретный человек не может быть привит, а значит и не сможет получить "паспорт возможностей", без которого многими услугами в Литве нельзя будет пользоваться с 13 сентября (например, нельзя ходить в большие магазины, кафе и рестораны, на развлекательные мероприятия и т.д.). Что делать тем, кто по состоянию здоровья не может привиться?

Такой вопрос задала читатель портала Delfi Аушра.

Пресс-секретарь Минздрава Неринга Микенайте сказала: "Конечно же в нашем обществе есть люди, которые по медицинским показаниям не могут прививаться, например, из-за аллергии на какое-то составляющее вакцину вещество. В таких случаях семейный врач или аллерголог дают справку, в которой сказано, что прививаться не рекомендуется, это с соответствующим кодом будет отмечено в системе e-sveikatа (кодs Z88.7 (аллергия на вакцины) или Z28.0 (иммунизации нет из-за противопоказаний). Такие люди для получения "паспорта возможностей" должны тестироваться, ПЦР-тест им будут делать бесплатно в мобильных пунктах. Регистрироваться на тестирование, как и прежде можно на сайте www.1808.lt или по номеру 1808".

По словам Микенайте, не рекомендуют прививать только тех, у кого есть аллергия на какие-то вещества, содержащиеся в вакцине.

Аллерголог Сантаришкской клиники Лаура Малинаускене рассказала, какие болезни могут быть противопоказанием для вакцинации, заметив, что это люди, которых можно разделить на две группы.

"Одна - когда прививка на самом деле может вызвать серьезные и неприятные последствия: аллергия или иммунологические болезни, которые вызывает вакцина. Это уже описано, например, тромбоз, какие-то аутоиммунные болезни нервной системы. Если что-то похожее было когда-то после прививок или после первой дозы этой вакцины, тогда надо подумать, стоит ли прививать человека.

Вторая группа - временные противопоказания, как и в случае с другими прививками: если у человека температура, если наблюдается ухудшение хронической болезни, тогда вакцинацию откладывают до улучшения состояния", – сказала Малинаускене, признав, что аллергия на вакцину - редкое явление.

Аллерголог сказала, что беременным рекомендуют вакцинацию, поскольку беременные женщины обычно болеют коронавирусом в более тяжелой форме. По ее словам, рекомендуется прививаться и кормящим женщинам.

"Но мы понимаем женщин в положении, поэтому им предоставляют возможность пользоваться "паспортом возможностей", сдавая бесплатный ПЦР-тест (надо предъявить карту беременности). Напомним, что отрицательный результат теста действует 48 часов", - сказала аллерголог.

Советник министра отметила, что никто не может рассчитывать на получение "паспорта возможностей", если не привьется, не переболеет болезнью или не получит отрицательный результат теста.

С 16 августа всем, за исключением беременных и людей со справками от врача, придется платить за ПЦР-тест на получение "паспорта возможностей".