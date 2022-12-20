"Эпидемия пока не объявляется, но уровень заболеваемости уже достаточно высок, чтобы у всех нас вызывать обеспокоенность", - радиостанции LRT во вторник утром сказала Б. Каваляускене.
По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), на прошлой неделе в Литве общий уровень заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и COVID-19 (коронавирусной инфекцией) увеличился еще больше.
12-18 декабря общий показатель заболеваемости составил 1 843,5 случая на 100 тыс. жителей, когда 5-11 декабря – 1 577,4 случая на 100 тыс. жителей.
Эпидемический уровень заболеваемости достигнут в 32 самоуправлениях. Самые высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Кедайнском районе, Каунасе, Паневежисе, Шилутском районе, Мариямпольском самоуправлении и Ионавском районе.
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