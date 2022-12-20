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Хотя эпидемия гриппа еще не объявлена, текущая ситуация с заболеваемостью гриппом близка к вспышке, говорит представитель Министерства здравоохранения (МЗО) Бируте Каваляускене.
Karščiavimas
Karščiavimas
© Shutterstock

"Эпидемия пока не объявляется, но уровень заболеваемости уже достаточно высок, чтобы у всех нас вызывать обеспокоенность", - радиостанции LRT во вторник утром сказала Б. Каваляускене.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), на прошлой неделе в Литве общий уровень заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и COVID-19 (коронавирусной инфекцией) увеличился еще больше.

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12-18 декабря общий показатель заболеваемости составил 1 843,5 случая на 100 тыс. жителей, когда 5-11 декабря – 1 577,4 случая на 100 тыс. жителей.

Эпидемический уровень заболеваемости достигнут в 32 самоуправлениях. Самые высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Кедайнском районе, Каунасе, Паневежисе, Шилутском районе, Мариямпольском самоуправлении и Ионавском районе.

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