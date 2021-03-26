"Если учесть новый приоритетный список, то массовая вакцинация начнется после того, как привьют людей из этого списка. (...) По предварительной оценке, это может быть июнь этого года", – сказал Галкус в интервью Литовскому радио.
По его словам, начало массовой вакцинации будет зависеть от активности людей из приоритетных групп и соблюдения графика производителями вакцины.
"Надо иметь в виду, что дата очень гибкая, все зависит от активности приоритетных групп, от соблюдения графиков производителями, от доставок вакцины", – заметил Галкус.
"После того как завершится вакцинация пациентов, людей старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, учителей и людей, выполняющих важные для общества функции, потом уже идет большая группа - начинается массовая вакцинация", – заметил он.
Представитель центра регистра Диана Вилите сказала, что электронная система выдержит число регистрирующихся, важно лишь дифференцировать их.
Галкус сказал, что с началом массовой вакцинации людей разделят на группы по возрасту, но более точное разделение станет известно, когда будут данные о поставках вакцины.
По данным Департамента статистики, в Литве хотя бы первой дозой привиты больше 300 000 человек, почти 11% жителей страны.
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