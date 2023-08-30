Представитель литовцев в Калининграде прокомментировал ситуацию с похищенным ребенком

Шамборскис сказал, что информация о местонахождении ребенка менялась очень быстро – только узнали, куда увезли девочку, как тут же ее в том месте уже не было.
"Через несколько часов ребенка перевозили с места на место, как бросают из рук в руки горячую картошку", – сказал он.
Напомним, что ребенок (2022 г.р.) был похищен отцом в Литве (Кретингкский район) 27 августа и нелегально на лодке вывезен в Россию.
Начато расследование по факту похищения ребенка и незаконного пересечения границы.
Национальный центр по управлению кризиса решил объявить похитителя в розыск через Интерпол, был завязан контакт с российской стороной.
По словам литовских пограничников, российская сторона сообщила, что ребенок, который был с задержанным мужчиной, находится в безопасности. В понедельник российская сторона информировала, что не выдаст Литве мужчину, на том основании, что у него есть российское гражданство.
Юрист Гинтарас Черняускас сказал на Žinių radijаs, что ситуация очень сложная.
"Если оценивать ситуацию с юридической стороны, то у нас есть договор о сотрудничестве с РФ. Но вряд ли на сегодняшний день можно было бы надеяться на сотрудничество российских ведомств с Литвой, поскольку политика обоих государств враждебная в отношении друг друга.
Второй момент – высказывания литовских политиков о том, что там нет закона и не стоит надеяться на законные решения со стороны России, это значит, что и Литва не готова к сотрудничеству с РФ", – сказал Черняускас.
Он считает, что в ближайшее время никаких решений не будет.
"Думаю, по крайней мере в ближайшее время сложно надеяться на то, что этот вопрос будет решен, и ребенка вернут в Литву", – поделился своим видением ситуации Черняускас.
Он призывает искать юристов в самой России, чтобы бороться за возвращение ребенка в судах РФ.
"Другого варианта я не вижу. Никаких возможностей. Тем более, что Россия на сегодняшний день будет игнорировать все наши решения и не будет их признавать", – заметил юрист.
"Наверное, использование российских судов - единственная возможность сейчас вернуть ребенка. Думаю, что ни ведомства, ни какие-то личности не смогут здесь быть посредниками, которые заставят Россию вернуть ребенка и отца в Литву", – сказал собеседник.
По его словам, не исключена и возможность того, что ребенку дадут российское гражданство, если оно есть у отца.
"Нет никаких препятствий для того, чтобы в порядке исключения дать ребенку российское гражданство, которое есть у отца. Мы видим, что и в случае с украинскими детьми эти решения принимаются быстро, им дают российское гражданство, все решения принимают быстро", – сказал Черняускас.