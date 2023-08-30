Представитель литовцев в Калининграде прокомментировал ситуацию с похищенным ребенком

Шамборскис сказал, что информация о местонахождении ребенка менялась очень быстро – только узнали, куда увезли девочку, как тут же ее в том месте уже не было.

"Через несколько часов ребенка перевозили с места на место, как бросают из рук в руки горячую картошку", – сказал он.

Напомним, что ребенок (2022 г.р.) был похищен отцом в Литве (Кретингкский район) 27 августа и нелегально на лодке вывезен в Россию.

Начато расследование по факту похищения ребенка и незаконного пересечения границы.

Национальный центр по управлению кризиса решил объявить похитителя в розыск через Интерпол, был завязан контакт с российской стороной.

По словам литовских пограничников, российская сторона сообщила, что ребенок, который был с задержанным мужчиной, находится в безопасности. В понедельник российская сторона информировала, что не выдаст Литве мужчину, на том основании, что у него есть российское гражданство.

Юрист Гинтарас Черняускас сказал на Žinių radijаs, что ситуация очень сложная.