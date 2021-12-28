Он сказал это после того, как Верховный суд России во вторник принял решение о закрытии этой авторитетнейшей правозащитной организации в стране.
"Если можно так образно сказать, "Мемориал" - это своего рода символ совести России, а именно это и уничтожается", - сказал BNS политолог.
Российский суд утверждает, что принял такое решение из-за нарушений присвоенного ранее группе статуса "иностранного агента", конкретно - потому что не все ее публикации получали соответствующую маркировку, как того требует закон.
"Мемориал" с обвинениями не согласен и утверждает, что для закрытия нет юридического основания.
Хотя "Мемориал" много лет испытывал давление, решение о закрытии этой организации было бы невозможно себе представить несколько лет назад, говорят эксперты.
По словам Юркониса, у Кремля "большие проблемы и с исторической памятью, и с правами человека".
"Кремль выключает свет для правозащитных организаций. Это не начало процесса и, мы подозреваем, что не его завершение", - объяснил он.
По его словам, ограничения деятельности неправительственных организаций открывают новое пространство для репрессий против гражданского общества.
Решение Верховного суда, которое в России является окончательным и обжалованию не подлежит, - сильнейший на сегодняшний день удар по этой организации, созданной советскими диссидентами в 1989 году.
Как сказал Юрконис, такие события позволяют говорить не об авторитаризме, а о тоталитаризме в России.
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