Представитель ESO: из-за урагана самая сложная ситуация в Вильнюсском районе

„Относительно неплохая ситуация в Клайпедском и Алитусском регионах, куда ураган добрался раньше всех (...). Здесь нам удалось восстановить часть неисправностей, работая со вчерашнего вечера до поздней ночи“, - рассказала Elta представитель ESO Раса Юодкене.

По ее словам, сейчас ведутся работы по устранению поломок, для которых ESO со вчерашнего вечера мобилизовала силы.

Представитель ESO не решилась ответить на вопрос, когда могут быть устранены неполадки. По ее словам, поскольку сложные погодные условия продолжаются, сообщений о сбоях становится все больше.