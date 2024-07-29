Представитель ESO: из-за урагана самая сложная ситуация в Вильнюсском районе

„Относительно неплохая ситуация в Клайпедском и Алитусском регионах, куда ураган добрался раньше всех (...). Здесь нам удалось восстановить часть неисправностей, работая со вчерашнего вечера до поздней ночи“, - рассказала Elta представитель ESO Раса Юодкене.
По ее словам, сейчас ведутся работы по устранению поломок, для которых ESO со вчерашнего вечера мобилизовала силы.
Представитель ESO не решилась ответить на вопрос, когда могут быть устранены неполадки. По ее словам, поскольку сложные погодные условия продолжаются, сообщений о сбоях становится все больше.
„На данный момент у нас почти 5 тыс. точек с той или иной неисправностью. Ситуация на данный момент очень сложная, и я пока не буду прогнозировать, когда проблемы будут устранены“, - сказала Р. Юодкене.
Вильнюсское районное самоуправление: из-за урагана часть староств осталась без электричества и воды
Как в понедельник сообщил мэр Вильнюсского районного самоуправления Роберт Духневич, в настоящее время Шатрининкай, Кальвяляй, Бездонис, Мариямполис, Мицкунай, Лаворишкес, Немежис, Реше, Неменцине и часть окрестных населенных пунктов остались без электричества, воды, не везде работает мобильная связь, поваленные деревья нарушили движение транспорта.
„Из-за отключения электроэнергии не может работать часть муниципальных учреждений, поэтому просим жителей отнестись с пониманием, если с ними не удается связаться. Чтобы помочь жителям, мы активировали номер помощи самоуправления и электронную почту, по которым можно сообщить о требующейся помощи или о зафиксированных последствиях ливня и ветра, которые представляют угрозу“, - сказал Р. Духневич в комментарии, отправленном средствам массовой информации.
По словам мэра, муниципалитет будет способствовать приведению в порядок подконтрольных ему объектов, а информация о тех объектах, которые принадлежат другим госучреждениям, будет передана ответственным органам.
С вечера воскресенья в Литве бушуют сильный ветер и проливные дожди, а пожарные по всей стране около 400 раз выезжали убирать поваленные деревья.
Больше всего сообщений поступило из Алитусского, Мариямпольского, Каунасского, Клайпедского, Таурагского и Вильнюсского уездов.
Energijos skirstymo operatorius (Оператор распределения энергии, ESO) сообщает, что в понедельник утром из-за стихии без электричества оставались более 160 тыс. потребителей.
Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что в понедельник во многих районах пройдут дожди, в Восточной Литве – сильные. Местами возможны грозы. Ветер северо-западный, западный, 16-21, местами 22-27 м/с. Самая высокая температура 16-21 градус.