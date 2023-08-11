Представитель Центробанка Литвы: нежелание жителей идти в пенсионные накопления - итог нестабильного финансового рынка

"Это не прибавило доверия к этой системе, - сказал он в пятницу в программе "ELTA kampas". – С момента вступления в силу автоматического включения в 2019 году среднее количество отказов составляет около 50 проц., то есть 50 проц. впервые включенных остаются в накоплении. В этом году результат немного хуже".

С. Крепшта напомнил, что пенсионная система в Литве устроена таким образом, что даже тех, кто отказался, каждые 3 года приглашают снова присоединиться.

"В принципе, в течение жизни человек может быть приглашен в эту систему восемь раз. Что, пожалуй, слишком много. В общем, нет стоит перегибать палку с этой политикой подталкивания (англ. nudging). Если человек понимает, что им манипулируют с помощью этих приемов, его стараются скрытно вовлечь – вызывает враждебную реакцию", - сказал он.

Собеседник Elta напомнил, что весной Банк Литвы предлагал, что восемь раз – это слишком много. Министерство социальной защиты и труда также внесло свои предложения по реформе пенсионной системы.