Представитель Центробанка Литвы: нежелание жителей идти в пенсионные накопления - итог нестабильного финансового рынка

"Это не прибавило доверия к этой системе, - сказал он в пятницу в программе "ELTA kampas". – С момента вступления в силу автоматического включения в 2019 году среднее количество отказов составляет около 50 проц., то есть 50 проц. впервые включенных остаются в накоплении. В этом году результат немного хуже".
С. Крепшта напомнил, что пенсионная система в Литве устроена таким образом, что даже тех, кто отказался, каждые 3 года приглашают снова присоединиться.
"В принципе, в течение жизни человек может быть приглашен в эту систему восемь раз. Что, пожалуй, слишком много. В общем, нет стоит перегибать палку с этой политикой подталкивания (англ. nudging). Если человек понимает, что им манипулируют с помощью этих приемов, его стараются скрытно вовлечь – вызывает враждебную реакцию", - сказал он.
Собеседник Elta напомнил, что весной Банк Литвы предлагал, что восемь раз – это слишком много. Министерство социальной защиты и труда также внесло свои предложения по реформе пенсионной системы.
Предлагается, чтобы лицо, отказавшееся от участия во втором ступени пенсионных накоплений, автоматически повторно включалось в систему только один раз, для тех, кто прекратил участие, автоматическое включение больше не будет повторяться, нововключенные лица в течение трех месяцев могли бы решить, будут ли они участвовать в пенсионных накоплениях, а те, кто накопил до 10 807 евро, могли сами выбрать желаемый вид выплаты.
Президент рассматривает возможность разрешить жителям один раз в жизни снять четверть своих сбережений, в то время как другие политики предлагали разрешить людям снимать свои сбережения на второй ступени без каких-либо ограничений.
С. Крепшта в программе "ELTA kampas" подчеркнул, что пенсии являются очень важной социально-экономической темой для общества и государства.
"Эти дискуссии были всегда, они то активизируются, то стихают. Мне кажется, эти обсуждения вообще хорошее дело, они заставляют задуматься – может быть, какие-то аспекты системы можно улучшить. (…) Есть золотые правила, что человек чувствует себя комфортно, когда его доход на пенсии составляет 70-80 проц. прежних трудовых доходов.
Отсутствие работы немного снижает затраты, и в западных странах, в Скандинавии, этот коэффициент замещения (соотношение между доходом на пенсии и доходом от работы) составляет около 70-80 проц. Это главная цель с точки зрения всей пенсионной системы в Литве", - сказал член правления Банка Литвы.
Собеседник напомнил, что коэффициент замещения в Литве в настоящее время составляет менее 50 проц. "По этой причине у нас большая доля бедных пенсионеров", - сказал С. Крепшта.
Наконец, он упомянул, что без автоматического включения в пенсионные накопления было бы включено еще меньше людей, чем сейчас.
"До реформы мы видели, что людей, которые добровольно выбирали накопления, было очень мало. Кстати, человек со средним доходом, если бы он копил с начала трудовой деятельности, проработал бы около 40 лет и вышел бы на пенсию в 2050 г. – его накопленная сумма достигла бы 130 тыс. евро", - отметил С. Крепшта.