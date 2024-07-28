Представитель белорусской оппозиции: диаспора не видит смысла думать о литвинизме и конфликтах

„Думаю, нет“, – сказал Вячорка, отвечая на вопрос, обсуждает ли белорусская диаспора в Литве вопрос литвинизма, в передаче ELTA kampas.
„Честно говоря, даже для меня – я всю свою сознательную жизнь нахожусь в контексте литовско-белорусских отношений – была новостью эта информационная волна, которая появилась 1,5 года назад, с весны прошлого года“, – сказал он, заметив, что эта тема стала активно обсуждаться.
Вячорка отметил, что значение литвинизма неоднозначно.
„Ясного определения этому понятию нет и в Литве“, – сказал бывший политик.
Она заметил, что под понятием “литвинизм“ может скрываться и аспект раздела территории. Однако, по его словам, повода для беспокойства нет. По мнению Вячорки, люди, которые говорят о том, что белорусы выдвигают какие-то претензии, работают в интересах Москвы.
„Надо открыто сказать – они или полезные идиоты или неполезные не идиоты, которые что-то говорят о пересмотре границ“, – подчеркнул собеседник.
Он сказал, что то же самое касается и совместной белорусско-литовской истории, наследия Великого княжества Литовского (ВКЛ). Вообще, отметил оппозиционер, если говорить о современной политике, не надо проектировать ни одно, ни другое государство в старые времена.
„Возможно тут, в Литве иной уровень чувствительности, здесь важно ощущать себя наследниками ВКЛ. (…) У белорусов нет такой высокой чувствительности. Я думаю, что ни в первой, ни даже во второй десятке важных вопросов этой проблемы нет“, – указал он.
Поэтому, по мнению Вячорки, и проживающая в Литве многочисленная белорусская диаспора по сути не должна стать инструментом для распространения идей литвинизма.
„Люди, которые думают о работе, о страховании здоровья, о временном виде на жительство, о его продлении – у них нет времени, нет сил думать о каком-то литвинизме, о конфликтах с литовцами, с литовским государством“, – обобщил он.