Представитель армии: хотя в списках призывников будет больше молодых людей, пройти службу должны будут около 3800 лиц

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: LRT / Vytenis Radžiūnas

Хотя список призывников на 2024 год будет составлен уже в четверг, общественности он будет представлен на следующей неделе, до 10 января. Всего на военную службу в этом году будут призваны 3845 молодых людей, но в списках их будет гораздо больше, говорит глава Отдела призыва и комплектования Литовской армии Арунас Бальчюнас.

"В этом году планируется призвать 3845 молодых людей – именно стольким потребуется отправиться к месту службы. Несомненно, в списках призывников их будет гораздо больше – мы прогнозируем, что это может быть около 27 000-28 000 человек", - сказал в четверг радио LRT Бальчюнас.

Он отметил, что Служба воинской обязанности будет призывать молодых людей 2001-2005 годов рождения. Бальчюнас также отметил, что в список могут войти те, кто завершил учебу в прошлом году и кому еще нет 26 лет.
"Конкретный список с инструкциями военнослужащим будет опубликован к середине следующей недели, 10 января. Но он будет составлен сегодня и не изменится", - сказал Бальчюнас.

Он подчеркнул, что список составляется с помощью специальной компьютерной программы, которая размещает всех призывников в случайном порядке. За прозрачностью процесса с первой минуты до утверждения списков министром будут следить представители Скаутского движения Литвы, Совета молодежных организаций Литвы, Союза добровольцев - создателей Литовской армии и Союза стрелков, указал Бальчюнас.

ELTA напоминает, что в четверг Министерство обороны составит список призывников на 2024 год, в который войдут более 3800 человек. Также еще несколько сотен студентов или выпускников высших учебных заведений смогут пройти службу, участвуя в подготовке младших офицерских командиров, сообщает Литовская армия.

В сообщении напоминают, что обучающиеся в вузах страны в список включаться не будут, они будут включены один раз после окончания учебы.
Сообщается, что начало службы первых призывников планируется в начале февраля – в Батальоне воздушной обороны ВВС Литвы в Радвилишкисе.

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