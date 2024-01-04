Представитель армии: хотя в списках призывников будет больше молодых людей, пройти службу должны будут около 3800 лиц

"В этом году планируется призвать 3845 молодых людей – именно стольким потребуется отправиться к месту службы. Несомненно, в списках призывников их будет гораздо больше – мы прогнозируем, что это может быть около 27 000-28 000 человек", - сказал в четверг радио LRT Бальчюнас.
Он отметил, что Служба воинской обязанности будет призывать молодых людей 2001-2005 годов рождения. Бальчюнас также отметил, что в список могут войти те, кто завершил учебу в прошлом году и кому еще нет 26 лет.
"Конкретный список с инструкциями военнослужащим будет опубликован к середине следующей недели, 10 января. Но он будет составлен сегодня и не изменится", - сказал Бальчюнас.
Он подчеркнул, что список составляется с помощью специальной компьютерной программы, которая размещает всех призывников в случайном порядке. За прозрачностью процесса с первой минуты до утверждения списков министром будут следить представители Скаутского движения Литвы, Совета молодежных организаций Литвы, Союза добровольцев - создателей Литовской армии и Союза стрелков, указал Бальчюнас.
ELTA напоминает, что в четверг Министерство обороны составит список призывников на 2024 год, в который войдут более 3800 человек. Также еще несколько сотен студентов или выпускников высших учебных заведений смогут пройти службу, участвуя в подготовке младших офицерских командиров, сообщает Литовская армия.
В сообщении напоминают, что обучающиеся в вузах страны в список включаться не будут, они будут включены один раз после окончания учебы.
Сообщается, что начало службы первых призывников планируется в начале февраля – в Батальоне воздушной обороны ВВС Литвы в Радвилишкисе.