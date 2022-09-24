Председатель профсоюзов о высказываниях мэра столицы: цинизму Шимашюса нет границ

"Цинизму Шимашюса нет границ. Это он демонстрировал до режима чрезвычайной ситуации, когда работники говорили о нечеловеческих условиях труда, о проблемах в компании. Он отвечал - я мэр, и это не мое дело", – сказала Ругинене.
По ее словам, такое отношение Шимашюса к работникам "Вильнюсского общественного транспорта в очередной раз показывает отношение мэра к рядовому рабочему.
"Если глава муниципалитета говорит, что порядок в муниципальных компаниях - не его дело, то это много говорит о человеке, надеяться на другую реакцию было бы сложно. Какое отношение к человеку, такой и мэр", – сказала Ругинене.
Напомним, что водители "Вильнюсского общественного транспорта" планируют забастовку с 3 октября. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что часть требований профсоюза уже удовлетворили, а часть выполнить не удастся.
Он сказал, что обсудил с главой компании Дарюсом Алекнавичюсом 37 предъявленных в прошлом году требований, большая их чась, по словам мэра, "уже выполнена или выполнена с лихвой". Например, зарплаты водителям повысили минувшей весной на 10%.
"Готовы документы, которые 5 октября передадут в горсовет, об индексации зарплат расценок и повышении зарплат еще на 20%. Это в три раза больше, чем требовалось", – сказал Шимашюс.
Решаются и другие вопросы, например, установка туалетов на конечных остановках транспорта.
По словам мэра, уже удовлетворены 2/3 всех требований. Он акцентировал, что часть требований выполнить не удастся, например, не откажутся от надбавок за хорошую работу.
"Я сам езжу на общественном транспорте почти каждый день и вижу, что есть водители, которые хорошо работают, а есть те, у которых это получается не так хорошо. Конечно, чтобы услуга была хорошей, надо, чтобы водители, которые хорошо работают, зарабатывали больше", – сказал Шимашюс.
Мэр призвал профсоюзы сесть за стол переговоров и подписать договоры с компанией.
Глава профсоюза "Вильнюсского общественного транспорта" Альгирдас Маркявичюс сказал, что зарплаты водителей на самом деле выросли всего на 3%.
"Говорят о 10% в среднем. А на практике зарплаты половины водителей в последнее время выросли всего на 3%", – уточнил он.
Маркявичюс сказал, что водители недовольны тем, что без их ведения и согласия их обязывают работать шестой день в неделю, не обеспечивают время для обеденного перерыва. "Государственная инспекция по труду" подтвердила, что нарушен режим труда и отдыха", – заметил он.
Маркявичюс напомнил, что два года ведутся переговоры о коллективном договоре, но руководство компании отказывается обеспечить надлежащие условия труда. Он заметил, что работникам "медиатор не нужен".
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