Председатель профсоюзов о высказываниях мэра столицы: цинизму Шимашюса нет границ

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в начале недели заявил, что большую часть требований работников Вильнюсского общественного транспорта, а часть – выполнить не удастся, поэтому для забастовки нет причин. В ответ на такие заявления председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене назвала это заявление циничным.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius

"Цинизму Шимашюса нет границ. Это он демонстрировал до режима чрезвычайной ситуации, когда работники говорили о нечеловеческих условиях труда, о проблемах в компании. Он отвечал - я мэр, и это не мое дело", – сказала Ругинене.

По ее словам, такое отношение Шимашюса к работникам "Вильнюсского общественного транспорта в очередной раз показывает отношение мэра к рядовому рабочему.

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В начале октября водители столичного общественного транспорта планируют забастовку

"Если глава муниципалитета говорит, что порядок в муниципальных компаниях - не его дело, то это много говорит о человеке, надеяться на другую реакцию было бы сложно. Какое отношение к человеку, такой и мэр", – сказала Ругинене.

Напомним, что водители "Вильнюсского общественного транспорта" планируют забастовку с 3 октября. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что часть требований профсоюза уже удовлетворили, а часть выполнить не удастся.

Он сказал, что обсудил с главой компании Дарюсом Алекнавичюсом 37 предъявленных в прошлом году требований, большая их чась, по словам мэра, "уже выполнена или выполнена с лихвой". Например, зарплаты водителям повысили минувшей весной на 10%.

"Готовы документы, которые 5 октября передадут в горсовет, об индексации зарплат расценок и повышении зарплат еще на 20%. Это в три раза больше, чем требовалось", – сказал Шимашюс.

Решаются и другие вопросы, например, установка туалетов на конечных остановках транспорта.

По словам мэра, уже удовлетворены 2/3 всех требований. Он акцентировал, что часть требований выполнить не удастся, например, не откажутся от надбавок за хорошую работу.

"Я сам езжу на общественном транспорте почти каждый день и вижу, что есть водители, которые хорошо работают, а есть те, у которых это получается не так хорошо. Конечно, чтобы услуга была хорошей, надо, чтобы водители, которые хорошо работают, зарабатывали больше", – сказал Шимашюс.

Мэр призвал профсоюзы сесть за стол переговоров и подписать договоры с компанией.

Глава профсоюза "Вильнюсского общественного транспорта" Альгирдас Маркявичюс сказал, что зарплаты водителей на самом деле выросли всего на 3%.

"Говорят о 10% в среднем. А на практике зарплаты половины водителей в последнее время выросли всего на 3%", – уточнил он.

Маркявичюс сказал, что водители недовольны тем, что без их ведения и согласия их обязывают работать шестой день в неделю, не обеспечивают время для обеденного перерыва. "Государственная инспекция по труду" подтвердила, что нарушен режим труда и отдыха", – заметил он.

Маркявичюс напомнил, что два года ведутся переговоры о коллективном договоре, но руководство компании отказывается обеспечить надлежащие условия труда. Он заметил, что работникам "медиатор не нужен".

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