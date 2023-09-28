Председатель профсоюза учителей: в пятничной забастовке планируют участвовать 3000 учителей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI

В пятничной забастовке учителей планируют участвовать 185 школ и около 3000 педагогов, сообщил председатель Профсоюза работников образования Литвы (ПРОЛ) Андрюс Навицкас.

"Завтра забастовку планируют объявить около 185 школ и около 3 тысяч учителей", – в четверг сообщил А. Навицкас агентству ELTA.

"Мы очень рады такому решению учителей, потому что полноценная забастовка несравненно сложнее и является большим вызовом, чем предупредительная забастовка", – добавил председатель профсоюза, организующего забастовку.

Не достигнув соглашения о более быстром повышении зарплат учителей, в конце августа профсоюз работников образования сообщил о забастовке. 15 сентября учителя, члены профсоюза, уже участвовали в предупредительной забастовке, а в эту пятницу они объявят полноценную забастовку, которая продлится месяц.

Бастующие учителя и поддерживающие их ученики в пятницу пройдут маршем от своих учебных заведений к Дому правительства.

По словам председателя профсоюза работников образования А. Навицкаса, на площади Винцаса Кудирки будут организованы различные дискуссии, а также пройдут занятия для учеников, прибывших поддержать учителей.

Не согласились с предложениями

Профсоюз работников образования во главе с А. Навицкасом потребовал повысить в этом году зарплату учителей на 20 проц. Они также просят о дополнительном повышении зарплаты на 30 проц. с января следующего года. В этом случае общий рост заработной платы составит 56 проц. Сентябрьское предложение Министерства образования, науки и спорта (МОНС) о повышении заработной платы учителей на 21 проц. в следующем году, а с января – на 10 проц., не удовлетворило профсоюз работников образования. По мнению А. Навицкаса, зарплаты учителей должны повышаться значительнее. Помимо повышения зарплат, ПРОЛ также заявил о необходимости сократить количество учеников в классах и нагрузку на учителей.

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