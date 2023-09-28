Председатель профсоюза учителей: в пятничной забастовке планируют участвовать 3000 учителей

"Завтра забастовку планируют объявить около 185 школ и около 3 тысяч учителей", – в четверг сообщил А. Навицкас агентству ELTA.

"Мы очень рады такому решению учителей, потому что полноценная забастовка несравненно сложнее и является большим вызовом, чем предупредительная забастовка", – добавил председатель профсоюза, организующего забастовку.

Не достигнув соглашения о более быстром повышении зарплат учителей, в конце августа профсоюз работников образования сообщил о забастовке. 15 сентября учителя, члены профсоюза, уже участвовали в предупредительной забастовке, а в эту пятницу они объявят полноценную забастовку, которая продлится месяц.

Бастующие учителя и поддерживающие их ученики в пятницу пройдут маршем от своих учебных заведений к Дому правительства.

По словам председателя профсоюза работников образования А. Навицкаса, на площади Винцаса Кудирки будут организованы различные дискуссии, а также пройдут занятия для учеников, прибывших поддержать учителей.

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