Председатель профсоюза учителей: планируем организовать еще одну забастовку – возле Сейма

"Мы считаем, что переговоры в этом формате исчерпаны, поскольку две позиции явно не совпадают. Министерство предлагает повысить зарплату на 10% с января и на 10% с сентября. Наш минимальный компромиссный вариант мог бы быть 15% с января и 15% с сентября. Здесь мы так и не пришли к согласию, позиции не совпадают", – заявил А. Навицкас в понедельник агентству ELTA после встречи с министром образования, науки и спорта Гинтаутасом Якштасом.
Лидер профсоюза учителей подчеркивает, что в ответ на то, что рассмотрение бюджета переходит от правительства к Сейму, учителя намерены перенести забастовку к зданию Сейма.
"Поскольку бюджет отправлен в Сейм, мы планируем перенести забастовки к Сейму", – сказал А. Навицкас.
"И если бы Сейм учел наши окончательные требования и утвердил бюджет, который бы позволил повысить зарплату на 15% с января и 15% с сентября, в таком случае мы вернулись бы после следующей забастовки к тому же формату, и мы увидим, что министерство склонно найти компромиссы и по остальным требованиям", – также отметил лидер профсоюза.
А. Навицкас сообщил, что в четверг возглавляемый им профсоюз также проведет общее собрание, в ходе которого будут согласованы даты начала следующей забастовки возле Сейма.
"Пока рассматривается бюджет, мы считаем, что имеет смысл объявить забастовку и попытаться убедить Сейм прислушаться к учителям", – сказал он.