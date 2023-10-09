Председатель профсоюза учителей: планируем организовать еще одну забастовку – возле Сейма

"Мы считаем, что переговоры в этом формате исчерпаны, поскольку две позиции явно не совпадают. Министерство предлагает повысить зарплату на 10% с января и на 10% с сентября. Наш минимальный компромиссный вариант мог бы быть 15% с января и 15% с сентября. Здесь мы так и не пришли к согласию, позиции не совпадают", – заявил А. Навицкас в понедельник агентству ELTA после встречи с министром образования, науки и спорта Гинтаутасом Якштасом.

Лидер профсоюза учителей подчеркивает, что в ответ на то, что рассмотрение бюджета переходит от правительства к Сейму, учителя намерены перенести забастовку к зданию Сейма.

"Поскольку бюджет отправлен в Сейм, мы планируем перенести забастовки к Сейму", – сказал А. Навицкас.