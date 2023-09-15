Председатель профсоюза учителей о критике супруга министра финансов: пытаются спасать тонущий корабль консерваторов

Председатель Ширвинтского отделения консерваторов Виргиниюс Сарпаускас в четверг опубликовал в Facebook саркастический пост о том, что лидер Литовского профсоюза работников образования Литвы (ЛПРО) А. Навицкас является "Вилиюсом Блинкявичюсом", потому что "Вилия – его сестра" . А включившийся в дискуссию А. Скайстис заявил, что А. Навицкас вступит в "партию блинки", и добавил: "Коммуняги, а не учителя".
По мнению А. Навицкаса, А. Скайстис – человек "низкой морали", и консерваторы подобными заявлениями демонстрируют свое высокомерие.
"Я думаю, консерваторы сейчас покажут свое истинное лицо. Это действительно человек низкой морали, это очевидно", – прокомментировал агентству ELTA глава профсоюза, организовавшего забастовку.
"Возможно, таким наглым поведением они показывают, что было задето их самолюбие, гордыня. И они теперь обижены на то, как учителя смеют поднять голову и требовать того, что принадлежит им по праву. Таким поведением они просто демонстрируют свое высокомерие", – заявил А. Навицкас.
По его словам, бастующие педагоги должны по-христиански оценивать подобные высказывания и не возмущаться. Однако А. Навицкас не исключает, что учителя консервативных взглядов больше не будут поддерживать Союз Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ).
"Но как-то надо смотреть на это по-христиански и не возмущаться, потому что я сам придерживаюсь христианских ценностей. (...) Я думаю, что даже учителя консерваторы, которые еще поддерживали эту партию, оценят это и обязательно поймут, что все их руководство склонно к лицемерию. Ведь перед выборами нас приглашали на съезды, раздавали много обещаний учителям, а теперь ведут себя лицемерно, нагло и показали свое истинное лицо", – заявил председатель профсоюза.
Заявления о принадлежности к Социал-демократической партии А. Навицкас расценивает как клевету. По его словам, у консерваторов больше нет аргументов против него, поэтому они "очерняют" его и пытаются "спасать свой тонущий корабль".
"Когда у людей нет аргументов, они просто пытаются тебя как-то очернить, куда-то причислить. Я не участвовал ни в одних выборах и не планирую в них участвовать", – заявил А. Навицкас.
"Это попытка обвинениями в адрес кого-то другого спасать тонущий корабль консерваторов. На мой взгляд, подобные заявления только окончательно их дискредитируют", – подчеркнул он.
В пятницу утром прошла предупредительная забастовка педагогов, в которой приняли участие 228 образовательных учреждений и около 5 тыс. учителей. С 29 сентября планируется начать полномасштабную забастовку, в ходе которой пройдут шествия от каждого образовательного учреждения к министерству и Сейму.