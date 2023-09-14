Председатель профсоюза учителей накануне забастовки: на столичных учителей отказывается психологическое давление

По мнению Навицкаса, подтолкнуть руководителей столичных школ к таким действиям в отношении учителей могло Министерство образования, науки и спорта (МОНС).

"Очень странно совпало начало давления с высказыванием премьер-министра о том, что она не верит и не знает, что столько учителей примут участие в забастовке. Возможно есть какое-то решение через руководителей школ, через самоуправление, оказывать давление", – сказал он.

"Наверно, это даже связано с высказыванием премьера, возможно, было дано указание оказать давление на учителей через руководителей – мы знаем, кто и самоуправлением командует", – сказал Навицкас.

По словам председателя профсоюза педагогов, на такое давление могли повлиять высказанные премьер-министром Ингридой Шимоните сомнения относительно количества учителей, планирующих участвовать в забастовке.

"Руководители Вильнюсских школ оказывают психологическое давление, пытаются запугать, чтобы учителя не бастовали. Массово звонят председатели Вильнюсских школ, что против бастующих началось жестокое психологическое насилие. Наверное, будут попытки как-то запугать", – сказал председатель профсоюза педагогов Навицкас.

"Такая практика уже была – министерство поручало самоуправлениям оказывать такое давление через руководителей школ. В министерстве есть стратеги, для которых забастовка не первая, и они знают, как попытаться повлиять на учителей", – сказал председатель профсоюза.

В свою очередь, МОНС опровергает подобные подозрения председателя профсоюза.

"У Министерства нет возможности, и оно не оказывает давления ни на самоуправления, ни на руководителей школ, школы не подведомственны министерству", – сообщило Министерство образования, науки и спорта.

Навицкас убежден, что давление не повлияет на учителей, готовящихся к забастовке.

"Наверное эта публичная риторика переросла в определенные действия и попытки немного запугать. Печально, но это в принципе не изменит тех, кто принял решение", – отметил он.

Организатор забастовки педагогов Навицкас говорит, что разочаровался в консерваторах, которые, по его словам, постоянно подчеркивают важность демократии.