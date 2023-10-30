Председатель профсоюза учителей: договор в том виде, в каком предлагает министерство, точно не подпишем

"Договор в том виде, в каком предлагает министерство, мы точно не будем подписывать. Потому что это предложение по сути ничего не меняет (...). Поэтому такой договор мы точно не подпишем", – заявил председатель Профсоюза работников образования Литвы (ПРОЛ).

Министр Г. Якштас, по словам А. Навицкаса, справедливо заметил, что возглавляемый им профсоюз не желает продолжать переговоры и искать консенсус по поводу повышения зарплат учителей. По мнению председателя ПРОЛ, продолжать встречи и переговоры с министерством бессмысленно, поскольку Г. Якштас продолжает настаивать на варианте, который не устраивает учителей – т. е. на повышении зарплаты на 21 проц. в следующем году.

"В сентябре министр сетовал на то, что у него нет времени на встречи с женой, что он вынужден больше времени уделять мне, поэтому мне очень не хотелось бы мешать этим встречам, и он мог бы больше времени уделять своей жене. Потому что встречи действительно бессмысленны – министр, как заезженная пластинка, зациклился на предложении одного и того же варианта, который ничего не меняет. Так что действительно нет смысла встречаться", – сказал А. Навицкас.