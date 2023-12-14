Председатель профсоюза литовских учителей разочаровался в президенте: наши дела, видимо, не показались важными

"У президента была лучшая возможность взять на себя посредническую роль, не подписывая бюджет. Но, как мы видим, он его подписал. Может быть, иначе и быть не могло, может быть, дела учителей все-таки оказались не такими важными", - сказал А. Навицкас.

"Хотя президенту, возможно, нелегко наложить вето на бюджет, но и учителям нелегко решиться на забастовку, это тоже можно было бы принять во внимание. (...) Досадно, когда есть возможность, но президент ею не пользуется", - добавил он.

Однако, как отмечает А. Навицкас, профсоюз не сдается после неудачных переговоров по зарплатам учителей в этом году и обещает продолжить переговоры на эту тему с другими политическими силами в следующем году.

"Мы считаем, что наши забастовки подготовили хорошую почву для переговоров в следующем году – поскольку будет сформировано новое Правительство и новый Сейм уже будет утверждать бюджет, мы думаем проявить активность и использовать это для переговоров с другими политическими партиями", - сказал А. Навицкас.