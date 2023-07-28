28 июля 2023 г. 15:15

Председатель комиссии исторической памяти: муниципалитеты должны установить срок замены люков с советской символикой

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Skaitytojo nuotr.
Литовские муниципалитеты могли бы оценить, в какой срок они должны заменить канализационные люки с советской символикой и надписями, сказала глава парламентской Комиссии исторической памяти Пауле Кузмицкене. Однако она заметила, что этот вопрос не является приоритетным в процессе десоветизации, пишет madeinvilnius.lt.

"Скорее всего, канализационные люки с советскими надписями на русском языке сейчас не являются самой актуальной проблемой, но надо заметить, что жителей раздражают надписи на кириллице, напоминающие об оккупантах "Лит ССР". Видимо, это надо менять, что и делают самоуправления", – сказала LRT Кузмицкене.

"Для этого не нужно специально направлять средства, но надо думать, какой может быть выход, чтобы муниципалитеты посчитали, сколько таких люков и в какой срок их можно заменить, было бы рационально установить срок замены, чтобы таких люков не осталось. (…) Было бы неплохо, чтобы самоуправления сообщили, как они намерены решать этот вопрос" – заметила депутат.

"У нас есть живые отношения с исторической памятью, это живая история, оценка, болезненный опыт. (…) А эти знаки - одно из того, что напоминает об этой истории, и одним кажется, что надо оставить все, как есть, а другие говорят, что это раздражает, это следы оккупантов, которые надо убрать", – заметила Кузмицкене.

По словам депутата, в процессе декоммунизации Литве надо решить целый ряд вопросов, но тут нужно установить приоритеты.

"У нас в маркировке дорог все еще остается обозначение "государственный", от этого отказываются Латвия и Эстония, а у нас обозначения остались как в Московии и Беларуси. Еще один момент – названия стран. Мы слышали дискуссию о том, как называть Россию – Московией или Россией, а Калининград так или Кёнигсберг.

То же самое касается памятных дней – вот сейчас мы получили предложение неправительственных организаций об изменении Дня защиты детей, его по традиции 1949 г., пришедшей из Москвы, празднуют 1 июня, но в этот день в Литве не защищали детей, а ссылали. (…) Надо определиться, такие вопросы самые актуальные", – сказала Кузмицкене.

Напомним, что закон о декоммунизации в Литве вступил в силу с 1 мая 2023 года. На основе этого закона можно убрать оставшиеся в общественных местах символы тоталитаризма и авторитаризма – памятники, другие мемориальные объекты, названия улиц, площадей и др. объектов.

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