Председатель комиссии исторической памяти: муниципалитеты должны установить срок замены люков с советской символикой

"Скорее всего, канализационные люки с советскими надписями на русском языке сейчас не являются самой актуальной проблемой, но надо заметить, что жителей раздражают надписи на кириллице, напоминающие об оккупантах "Лит ССР". Видимо, это надо менять, что и делают самоуправления", – сказала LRT Кузмицкене.

"Для этого не нужно специально направлять средства, но надо думать, какой может быть выход, чтобы муниципалитеты посчитали, сколько таких люков и в какой срок их можно заменить, было бы рационально установить срок замены, чтобы таких люков не осталось. (…) Было бы неплохо, чтобы самоуправления сообщили, как они намерены решать этот вопрос" – заметила депутат.

"У нас есть живые отношения с исторической памятью, это живая история, оценка, болезненный опыт. (…) А эти знаки - одно из того, что напоминает об этой истории, и одним кажется, что надо оставить все, как есть, а другие говорят, что это раздражает, это следы оккупантов, которые надо убрать", – заметила Кузмицкене.