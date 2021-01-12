Он сказал, что комиссия "очень поддерживает белорусский народ, который борется за свободу", но с осторожностью относится к "вещам, которые зависят от политических обстоятельств", так как изменения названия официально не просит само государство.

"Возникнет очень много вопросов, прежде всего, и о том, что Украина - это Красная Русь, Россия - это Черная Русь. Так что придется отвечать, почему мы меняем только одно название. Все же названия государств - не политическая разменная монета. Может быть, после того, как этот бандит Лукашенко падет, Беларусь попросит нас изменить название точно так, как это сделала Грузия которая по-литовски теперь официально называется Сакартвело/Sakartvelas - ред.)", - сказал председатель ГКЛЯ.

А. Антанайтис также выразил понимание, что об этом просит лидер оппозиции и "избранная президент Беларуси" Светлана Тихановская, однако, по его словам, это может создать опасный прецедент.

"Может оказаться много государств, лидеры оппозиции которых или даже руководители которых попросят изменить названия, а это все же будет непросто. Я понимаю, что Светлана - избранная президент. Но все-таки давайте, наверное, подождем, пока ситуация успокоится", - сказал А. Антанайтис.

Сейчас в литовском языке существуют две краткие (традиционные) формы названия Беларуси - Baltarusija и Gudija.

После получения письма лидера белорусской оппозиции С. Тихановской министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обратился в ГКЛЯ по поводу изменения литовского названия Беларуси как страны.

"Я призываю государственные учреждения включиться в эту дискуссию, потому что она имеет большое значение в деле формирования самосознания белорусского народа", - подчеркнул Г. Ландсбергис.

В письме, которое министр ИД получил во вторник, С. Тихановская призывает изменить литовское название Беларуси на более близкую для этой страны форму, отмечая, что такое решение Литвы будет означать уважение к суверенитету соседнего государства и "поддержку языковой и культурной идентичности белорусского народа".

ГКЛЯ два с половиной года назад по просьбе МИД утвердила альтернативное литовское название Грузии - Сакартвело (Sakartvelas).