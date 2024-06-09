2024.06.09 22:35

Председатель ГИК оценила явку: помешала усталость от выборов

 
ELTA
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Lina Petronienė
Lina Petronienė
ФОТО: +37065534262 | ELTA / Julius Kalinskas

Рекордно низкая явка на выборах представителей Литвы в Европарламент (ЕП) может быть связана с усталостью от выборов, считает председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лина Петронене. По ее словам, поскольку выборы в Европарламент в Литве проходили спустя две недели после президентских выборов, на этот раз часть избирателей решила не приходить к урне для голосования, чтобы выразить свою гражданскую волю.

„Возможно, можно посмотреть на опыт соседних стран. На самом деле в Латвии голосует не так много людей, но поскольку у них все время отдельные выборы, мы видим, что в этом году на них проголосовало 34%, что для них является скачком. Наши избиратели, наверное, привыкли, что это должно происходить вместе с президентскими выборами, потому что таким образом нам трижды это удалось“, - сказала Петронене на пресс-конференции в воскресенье вечером.

„И на этот раз помешала усталость от выборов – третий раз каждые вторые выходные ходишь голосовать и, наверное, часть избирателей уже решила не идти голосовать“, - посетовала она.

Напомним, что в воскресенье вечером в Литве завершились пятые выборы в Европарламент. Явка на этих выборах была одной из самых низких – всего свою волю на выборах изъявили 28,35% избирателей.

В этом году кандидатов в Европарламент Литвы выдвинули 14 политических партий и одна коалиция.

Пять лет назад, в 2019 г., явка избирателей на выборах в Европарламент составляла 53,43%. Правда тогда выборы в ЕП проводились вместе со вторым туром президентских выборов.

Пять лет назад на выборах в ЕП победил Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ), получившие три мандата. Второе место заняла Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), третье место – Литовский союз крестьян и зеленых Литвы (ЛСКЗ), обе партии получили по два мандата.

Движение либералов, Партия труда, Общественный избирательный комитет „Поезд Аушры Малдейкене“ и „Блок Вальдемара Томашевского“ – Коалиция Союза христианских семей и Русского альянса во время тех выборов получили по одному мандату.

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