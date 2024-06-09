Председатель ГИК оценила явку: помешала усталость от выборов

„Возможно, можно посмотреть на опыт соседних стран. На самом деле в Латвии голосует не так много людей, но поскольку у них все время отдельные выборы, мы видим, что в этом году на них проголосовало 34%, что для них является скачком. Наши избиратели, наверное, привыкли, что это должно происходить вместе с президентскими выборами, потому что таким образом нам трижды это удалось“, - сказала Петронене на пресс-конференции в воскресенье вечером.