Предпринимателю Босасу придется снести роскошный дом в лесу

Журналист Delfi Томас Янонис писал об этой истории в 2017 г. Вопрос законности строительства был поднят в самом начале. Большой дом с двумя пристройками был построен в лесу. Государственная инспекция по планированию территорий и строительству потребовала упразднить разрешение на строительство.

Но на этом дело не заканчивается, поскольку Босас требует возместить расходы на строительство в размере 486 190 евро.

По предварительным подсчетам, работы по сносу будут стоить около 150 000 евро. Адвокат Босаса Ирмантас Балсис сказал vz.lt,что предприниматель выполнит постановление суда. А в отношении других шагов, например, обращение в ЕСПЧ, он пока не принял решения.

Суд отметил, что вина лежит на муниципалитет, который выдал разрешение. Кроме того, суд еще должен рассмотреть просьбу предпринимателя о возмещении ущерба на строительство в размере 486 190 евро.

На карте Regia.lt видно, что строительство началось в лесу, а по литовским законам, в лесу строительство запрещено. Кроме того, в лесу выкопали большой пруд, что также запрещено делать в лесу.

В ходе расследования выяснилось, что разрешение на строительство муниципалитет Вильнюсского района выдал еще 16 мая 2008 года. Инспекция выяснила, что разрешение на строительство было выдано незаконно. В 2017 году инспекция обратилась в суд с требованием отменить разрешение на строительство и обязать владельца снести постройки в течение 6 месяцев, привести в порядок территорию.

Муниципалитет Вильнюсского района утверждал, что разрешение было выдано на законных основаниях.