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Действие "паспорта возможностей" будет приостановлено с 5 февраля, об этом Delfi сказал президент Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Josvydas Elinskas

Первым об этом сообщил портал 15min.

Статулявичюс сказал, что 1 февраля обсудил "паспорт возможностей" с канцлером правительства и представителями Минздрава и Министерства экономики.

"Мы обсудили изменения, которые в среду планирует принять правительство, они касаются и нашего сектора, торговых центров, сетей – нам сказали, что действие документа должно быть приостановлено с субботы, с 5 февраля", – сказал Delfi Статулявичюс.

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По его сведениям, должны появиться дополнительные ограничения.

„"Я не знаю, на какое время, но введут требование 15 кв. м на покупателя: не в масштабах торгового центра, а в масштабах конкретного магазина. Обязательны маски, расстояния, дезинфекция – все это остается в силе", – сказал президент ассоциации.

"Мы возвращаемся к тому, что было до "паспорта возможностей", – прибавил он.

На вопрос, как он оценивает такие перемены, Статулявичюс ответил, что очевидно - "паспорт возможностей" исчерпал себя и сделал свое дело. Сейчас пора акцентировать ответственность, самоизоляцию, активное тестирование и вакцинацию.

Он заверил, что в торговом секторе по-прежнему будут строго соблюдать все требования безопасности.

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