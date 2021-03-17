"Проводимое правоохранительными органами расследование я расцениваю как недоразумение. Верю, что должностные лица выполнят необходимые в таких случаях действия, выяснят все важные для расследования обстоятельства и отзовут все подозрения не только в отношении меня, но и работников Каунасской термофикационной станции (КТС)", – отметил в комментарии BNS владелец этой станции Р. Стонис.

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Он подчеркнул, что напрямую не участвует в деятельности КТС и не знает всех тонкостей сделок, однако Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) заинтересовалась его сделками с дизтопливом и маслами, поскольку именно они были указаны как вызывающие у следователей подозрения.

"Даже зная, что именно по причине этих сделок правоохранительные органы проводят расследование, ничего незаконного или подозрительного я в них не вижу. КТС приобретает дизтопливо у латвийской компании и продает его компаниям розничной торговли горючим. Как закупки топлива, так и его продажи - реальны, поставки топлива ведутся через акцизные склады, на которых осуществляется особо строгий учет топлива", – утверждает Р. Стонис.

Он отметил, что во всех случаях топливо доставляется покупателям, платежи проводятся через банк, уплачиваются и получаются декларируемые суммы, все налоги.

"Компания также торгует и техническим маслом. Эти сделки также реальны, все оплаты проходят через банк, масло доставляет уважаемая компания перевозок, всё закупаемое КТС и перепродаваемое масло доставляется в Рижский порт и направляется конченому получателю в Данию", – пояснил Р. Стонис.

Он признал, что поставки дизтоплива и экспорт технического масла не являются основной деятельностью станции, однако компания видит возможность заработать на этом.

"До сих пор эта деятельность была прибыльной, за минувший год компания получила около 130 тыс. евро прибыли. Надеемся, что в будущем эти виды деятельности компании будут генерировать еще большую прибыль", – написал Р. Стонис.

В конце марта СРФП сообщила, что за несколько месяцев была организована группа сообщников, которые используют схему покупки и продажи дизтоплива и масла, уклоняясь от уплаты НДС и акцизного сбора почти на 1,1 млн евро.

Р. Стонис ранее контролировал компанию Dujotekana, она была одним из крупнейших импортеров газа российского концерна "Газпром" в Литву. По данным журнала TOP, имущество С. Стониса в 2019 году оценивалось в 70 млн евро.