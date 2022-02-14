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Предприниматель Андрюс Шеджюс, который вскоре станет отцом шестого ребенка, в передаче КК2 на LNK рассказал об инвестициях и о разнице в ценах в Литве и других странах ЕС. Он рассказал, что благодаря тому, что многие вещи покупает за границей, экономит сотни евро.
Andrius Šedžius, Erdvilė Pilvinytė / Foto: organizatorių
Andrius Šedžius, Erdvilė Pilvinytė / Foto: organizatorių

Бывший политик заметил, что надо иметь сбережения, но копить деньги не стоит, они должны "работать".

"Я стараюсь не инвестировать в той сфере, где ничего не понимаю. Мне знакомы несколько испытанных временем сфер. Я вкладываю деньги в бизнес, есть у меня и недвижимость", – сказал он.

Шеджюс бывает дома нечасто.

"Чаще всего я бываю в Великобритании, Ирландии, Германии, Голландии, во Франции. Легче всего сравнивать страны ЕС, поскольку это одно экономическое пространство. Когда цены отличаются в 3-4 раза – это уму непостижимо. <...> Что сейчас самое актуальное, и что требует больше всего расходов – это дети, на себе можно сэкономить. Маленькому ребенку не скажешь: "погоди, поешь позже". Он хочет играть, есть, быть красивым. Я не слежу за ценами на продукты, но когда замечаешь разницу в несколько раз, это шокирует, – признал предприниматель. – В Литве молочные смеси для детей в 4 раза выше, чем, скажем, в Германии. А ведь этот тот же ЕС. Например, порция фруктового пюре в Германии стоит 70 центров, а в Литве больше 2 евро, иногда по акции можно найти за 1,8 евро".

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По словам предпринимателя, лично он этим ценам не придает большого значения, однако напоминает, что ребенок может в день съесть 5-6 порций такого пюре, а когда детей двое – цена становится намного выше.

"Детская смесь, которая в Литве стоит 16,99 евро за кг, в Германии – 6,99 евро за кг. Разница в 10 евро, в месяц одному ребенку нужно 8 упаковок этой смеси. Получается большая разница. По этой причине в Литве рождаемость низкая, люди не хотят заводить детей, – сказал собеседник. – Когда я покупаю основное за границей, речь идет о питании и подгузниках, не считая одежды, экономлю около 500 евро на одного ребенка".

Предприниматель признал, что не только руководит своей компанией, но и, если надо, сам садится за руль своего тягача. "Бывает, что я сам управляю фурой. Это н месячные рейсы, они длятся 1-2 дня. Мне это в радость, у меня есть отдельный тягач, собственный, им больше никто не управляет. Как бывает, есть у человека машина в гараже, на которой он любит ездить, так у меня есть тягач, на котором я люблю ездить", – рассказал Шеджюс.

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