Предприниматель ответил на неоднозначное заявление политика: моему другу сегодня в Израиле отрезали голову

В субботу из сектора Газа в сторону Израиля запустили десятки ракет, сообщал журналист AFP. Позже появились видео, на которых был зафиксирован хаос. Сообщалось, что террористы ХАМАС прорвались на территорию Израиля.
Под словами Жемайтайтиса, появились комментарии. На многие из них депутат отвечал лично – использовал оскорбительные слова. Бункус не только высказал возмущение в связи с заявлениями Жемайтайтиса, но и поделился личными переживаниями.
"Людей разрывает на куски, а для этого деградировавшего человека - это очередной повод для пиара. Моему другу этой ночью там, в Израиле, ножом отрезали голову, живому человеку. Ремигиюс Жемайтайтис, я на следующей неделе снова поеду на фронт. На украинский. Может, хочешь вместе? <...> Сколько секунд ты продержишься в окопах, не наделав в штаны во время артиллерийской атаки? Есть ли у тебя силы сделать что-то больше, чем блеять? Высказывает он свое мнение с дивана, который парламент оплатил. Ты жалок. Хоть час проведи на фронте, тогда и комментируй, если осмелишься", – писал он.
Напомним, что Жемайтайтис прославился своими антисемитскими заявлениями и вызвал возмущение в международной общине. Политик обвинил евреев в Холокосте литовцев. Его антисемитские заявления комментировали послы Израиля, Нидерландов, Германии.