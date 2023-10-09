Предприниматель ответил на неоднозначное заявление политика: моему другу сегодня в Израиле отрезали голову

"Людей разрывает на куски, а для этого деградировавшего человека - это очередной повод для пиара. Моему другу этой ночью там, в Израиле, ножом отрезали голову, живому человеку. Ремигиюс Жемайтайтис, я на следующей неделе снова поеду на фронт. На украинский. Может, хочешь вместе? <...> Сколько секунд ты продержишься в окопах, не наделав в штаны во время артиллерийской атаки? Есть ли у тебя силы сделать что-то больше, чем блеять? Высказывает он свое мнение с дивана, который парламент оплатил. Ты жалок. Хоть час проведи на фронте, тогда и комментируй, если осмелишься", – писал он.