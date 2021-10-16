В передаче он рассказал, что недавно его дети принесли COVID-19 из школы, поэтому он переболел вирусом в легкой форме (мужчина привит). Он сказал, что среди его родственников нет противников вакцинации.

"Нет, надеюсь нет, и, надеюсь, они не выживут, если такие есть. Моя позиция в отношении антипрививочников жесткое", – сказал Андрюлис.

Он сказал, как надо бороться с противниками вакцинации.

"В первую очередь с ними борется природа. То, что мы делаем - не даем природе с ними расправиться. Со временем они все равно исчезли бы. Я жестко отношусь к сторонникам этого течения, я отношусь к этому, скорее, как относятся французы. Не так либерально и мягко, как у нас в Литве", – сказал предприниматель.

Он не считает, что антипрививочники - это введенные в заблуждение люди.

"Можно ли прощать опасную глупость? Так можно и пьяных за рулем оправдать, сказав, что их ввели в заблуждение, напились, не подумали, задавили шестерых детей в Паланге. Нет, я считаю, что антипрививочников не должны лечить в больницах, я понимаю, почему их лечат. Есть Конституция, клятва Гиппократа, но я считаю, что общество не должно терпеть такое массовое опасное, антисоциальное и психопатическое поведение. Я думаю, наша забота зашла слишком далеко. Социализм слишком далеко зашел, мы не даем людям совершать ошибки. Антипрививочников не должны лечить в роскошных койках реанимации", – сказал известный предприниматель.

Говоря об иммиграции, Андрюлис сказал, что мы - стареющее общество, нам нужны молодые люди.

"Но как гражданин Европы я одного не могу понять. Почему мы не открываем границу для украинцев и россиян, ведь они христиане, для их культурной ассимиляции нам потребуются не 4 поколения, как с сирийцами, а, возможно 1 или 2? чему мы делаем ставку на другую в плане культуры народность? Тем более, что есть 200 млн. славян, которые могут стать свежей кровью для Европы? Это мне непонятно", – сказал Андрюлис, заметив, что немцам все же неплохо удается решать вопрос иммиграции.