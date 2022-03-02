Жилене прожила в Киеве 17 лет. У нее был бизнес, связанный с уничтожением вредителей, компания UPeCo. Когда началась российская инвазия в Украину, женщина вернулась в Литву.

Ей не сразу удалось обменять привезенные в Литву гривны.

"Я побывала во всех банках. Например, в Medicinos bankаs на сайте сказано, что они скупают гривны, а в отделении не взяли. Курс уже намного ниже, но удалось обменять в Valiuta24", – сказала она.

Пресс-секретарь банка SEB Эва Даугуветите-Даскявичене сказала, что их банк уже давно не обменивает наличные.

Пресс-сектерать банка LuminorИндре Балтрушайтене сказала, что их банк гривны не меняет, поскольку их международные партнеры эту валюту не используют.

Пресс-секретарь банка Swedbank Саулюс Абрашкявичюс заметил, что в банке давно не занимаются физическим обменом наличных средств, это можно сделать только через э-банкинг.

Delfi обратился за комментарием в Medicinos bankаs, но пока комментария не получил.

Директор Madelina, которой принадлежат обменники Valiuta24, Миндаугас Рицкис сказал Delfi, что крупные банки страны не работают с гривнами уже 5-6 лет. Medicinos bankas еще менял, но потом решил отказаться от этого, как от рискованной операции.

"Судьба Украинского государства неясна, висит на волоске. Наверное, поэтому", – сказал он.

Рицкис заметил, что его обменник еще сталкивается с большим риском.

"Если сейчас в Литву приедем много граждан Украины, у них будут гривны, а банки их не скупают, то мы, обменники, сталкиваемся с большим риском. Обратной связи – покупки у нас, скорее всего, в ближайшее время не будет. Из-за нынешних действий курс гривны, как и рубля, падает. Если мы много их купим, а будущее государства неизвестно, то на курс давление высоко. Гривна может обесцениться", – сказал он.

Собеседник подтвердил, что в последние дни гривны приносят часто.

"Сейчас наблюдается активизация. Пока еще покупаем, оказываем помощь компаниям. Перевели организации Blue Yellow. Мы установили сумму, которую сможем обменять, но если будет много меняющих, остановим предоставление этой услуги", – сказал Рицкис.

Жилене, вернувшись в Литву, обратилась в Департамент миграции.

"Когда узнали, что мы - граждане Литвы, спросили, чего нам надо. Они не знали, что сказать гражданам Литвы. Они жилье и убежище предоставляют гражданам Украины. Нам посоветовали регистрироваться в самоуправлении, указать место жительства. Идти в Службу занятости", – сказала она.

Жилене указала, что сейчас она находится у друзей в Каунасе, а ее сын - у друзей в Вильнюсе.

Россия напала на Украину 24 февраля утром. 2 марта сообщается о бомбежках в украинских городах, раненых и погибших мирных жителях.