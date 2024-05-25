Предприниматель из Клайпеды: работникам предлагают 80-120 евро в день, но они не хотят работать в сфере обслуживания

Май подходит к концу, а с ним завершается и набор кадров на сезонные работы, однако свободных рабочих мест остается немало.

"Обычно это три сектора - сельское хозяйство, строительный сектор, а также сфера общепита и проживания. Тенденция последних 5 лет показывает, что в сфере общепита число рабочих мест растет, в сфере строительства остается тем же, а в сфере сельского хозяйства сокращается", - сказал специалист.

Служба занятости сообщала в апреле, что на рынке труда в Литве было зафиксировано максимальное число свободных рабочих мест. Заместитель главы Службы занятости Гитис Даруслис сказал, что за 4 месяца этого года зарегистрировано 58 000 рабочих мест - 17 000 в апреле, из них 20% - сезонная работа.

Чаще это студенты или школьники. Много несовершеннолетних хочет устроиться, но с ними непросто, есть ограничения для приема на работу несовершеннолетних туда, где продают алкоголь", - сказала Алиева.

"Очень не хватает квалифицированных работников. Вообще в сфере обслуживания не хватает работников, которые любят свою работу.

Заместитель председателя правления Клайпедской ассоциации гостиниц и ресторанов Маргарита Алиева рассказала, как обстоят дела с набором кадров в Клайпеде . Она заметила, что в Паланге дела обстоят лучше, чем в Клайпеде. Возможно, потому, что Паланга - курорт, он больше привлекает работников.

По словам Дарулиса, больше всего работников ищет именно сектор общепита - нужны официанты, бармены, повара, работники на кухне.

"В сфере проживания и общепита у нас не меньше 600 рабочих мест, в сфере строительства - 400, в сфере сельского хозяйства 45-50", - сказал он.

По ее словам, сейчас труднее всего найти официантов.

"Другая часть - горничные, повара, посудомойщицы, работники на кухне, их еще можно заполнить украинцами или гражданами других третьих стран, там не нужен литовский. Но в случае с официантами - очень сложно", - сказала Алиева.

"Предлагают не минимальную зарплату - 80-120 евро в день. Просто люди не хотят работать в этом секторе, особенно молодежь. Сейчас пытаются на рынок вернуть старшее поколение, обучить его, переквалифицировать", - рассказала Алиева.

Дарулис сказал, что молодое поколение привычно к работе, но у него есть свои потребности.