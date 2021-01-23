"Когда меня привезли в больницу, температура была 44 градуса. Сначала меня положили в реанимацию, дали сильнодействующие лекарства, проверили легкие. Оказалось, что легкие поражены на 60%. Вскоре меня перевели в инфекционное отделение. Врач сказал, что никаких прогнозов дать не может, все будет зависеть от того, повезет или нет", – рассказал Delfi собеседник.

Шеджюс сказал, что 10 лет ничем не болел, поэтому думал, что если и заразится коронавирусом, то перенесет его в легкой форме.

"Первые 10 дней я лечился дома, лежал в постели, пил лекарства, но лучше не становилось. С каждым днем становилось все хуже. На 10 день я выслал свое фото сестре, на нем я был как живой труп. Лицо было сине-серого цвета. Она вызвала скорую. перед приездом врачей я измерил температуру, было 44 градуса. С 12 декабря я лечился дома, а 22 декабря меня увезли в больницу. Врачи ничего не обещали, сказали, что либо поможет лечение, либо нет", - рассказал он о своем опыте.

По словам Шеджюса, у него не пропадало ни обоняние, ни ощущение вкуса, но держалась высокая температура и было тяжело дышать, не хватало воздуха: "Ужасные ощущения, казалось, что я и вдохнуть воздух не смогу без помощи".

Пять дней он получал лечение кислородом. К счастью, сильные лекарства сняли воспаление, и через 5 дней он вернулся домой для дальнейшего лечения.

"Я приехал домой очень слабым. Меня даже не хотели отпускать, но я уехал под расписку. Я понимаю, какая ситуация у нас. Больницы переполнена. Медсестры мне рассказали, что переболел почти весь персонал", - рассказал Шеджюс.

По его словам, он заразил и свою сожительницу Эрдвиле. Она с ребенком уехала к родителям и там всех заразила. Однако и она, и ее родственники переболели коронавирусом в легкой форме.

Врачи сказали Шеджюсу, что последствия болезни он будет чувствовать еще полгода. По словам самого предпринимателя, ему до сих пор не хватает воздуха.