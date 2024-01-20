Предприниматель Босас ответил на постановление суда

Босас намерен выполнить постановление суда, но планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
"В нашей Литве суды не принимают решений против государства, не бывает таких решений, чтобы пострадало государство", – сказал Босас.
Он был возмущен тем, что Государственная инспекция по планированию территорий и строительству потребовала остановки процесса, когда строительство подходило к концу.
"Инспекция упраздняет разрешение, когда все уже построено, но не тогда, когда о начале строительства информируют Infostatybа. Они спят, не выполняют свои обязательства", – сказал Босас.
Инспекция отмечает, что этот аргумент суды отклонили.
"Только того, что человек передал в Infostatybа информацию о начале работ, не означает, что инспекция получила информацию о возможной нелегальности строительства", – сказала глава инспекции Сигита Нарбутите.
"Муниципалитеты выдают разрешения на строительство, а учреждения исполнительной власти их упраздняют Мы получим компенсацию, конечно получим, но это будут деньги налогоплательщиков", – сказал Босас.
Верховный суд Литвы постановил, что президент Литовской корпорации промышленности и финансов Антанас Босас должен снести дом в деревне Аукштуоле (Вильнюсский район), поскольку решение на строительство было выдано незаконно, пишет издание Verslo žinios. Постановление суда обжалованию не подлежит.
Суд отметил, что вина лежит на муниципалитет, который выдал разрешение. Кроме того, суд еще должен рассмотреть просьбу предпринимателя о возмещении ущерба на строительство в размере 486 190 евро. ВСЛ 11 января указал, что Босас должен снести дом в течение 6 месяцев, 90% расходов на снос должен оплатить муниципалитет Вильнюсского района.
По предварительным подсчетам, работы по сносу будут стоить около 150 000 евро. Адвокат Босаса Ирмантас Балсис сказал vz.lt,что предприниматель выполнит постановление суда. А в отношении других шагов, например, обращение в ЕСПЧ, он пока не принял решения. Но на этом дело не заканчивается, поскольку Босас требует возместить расходы на строительство в размере 486 190 евро.
Журналист Delfi Томас Янонис писал об этой истории в 2017 г. Вопрос законности строительства был поднят в самом начале. Большой дом с двумя пристройками был построен в лесу. Государственная инспекция по планированию территорий и строительству потребовала упразднить разрешение на строительство.
На карте Regia.lt видно, что строительство началось в лесу, а по литовским законам, в лесу строительство запрещено. Кроме того, в лесу выкопали большой пруд, что также запрещено делать в лесу.
В ходе расследования выяснилось, что разрешение на строительство муниципалитет Вильнюсского района выдал еще 16 мая 2008 года. Инспекция выяснила, что разрешение на строительство было выдано незаконно.
В 2017 году инспекция обратилась в суд с требованием отменить разрешение на строительство и обязать владельца снести постройки в течение 6 месяцев, привести в порядок территорию. Муниципалитет Вильнюсского района утверждал, что разрешение было выдано на законных основаниях.
Сам Босас сказал тогда журналистам, что ситуация абсурдная - есть разрешение, заканчивается строительство (которое, по его словам, было не строительством, а восстановлением усадьбы). Он заметил, что если будет принято решение о сносе построек, то он не будет противиться, главное, чтобы ему возместили ущерб.