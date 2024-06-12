Предоставлена ​​дополнительная информация о замене удостоверений личности: некоторым придется поторопиться

„Если люди хотят поменять карту в городах Вильнюс или Каунас, им следует записаться в Департаменте миграции уже сейчас, потому что очереди в этих городах составляют около трех недель. Но если жители живут в другом месте и мобильны, то спешить не стоит“, - сказала она. По словам руководителя ведомства, в таких городах, как Клайпеда, Алитус, Биржай, можно забронировать посещение на следующий день. Записаться на визит также можно онлайн – это можно сделать на странице Департамента миграции. Человек может указать, что хочет забрать карточку удостоверения личности в другом городе.