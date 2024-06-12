Предоставлена ​​дополнительная информация о замене удостоверений личности: некоторым придется поторопиться

Департамент миграции недавно объявил, что жителям, которым с сентября 2022 года до конца 2023 г. были выданы удостоверения личности с сертификатом электронной подписи – так называемым чипом – придется их поменять. „Это касается всех жителей, которые используют удостоверения личности для электронной подписи при подписании документов и получили эти документы до 1 января этого года. Значит, все эти карточки надо менять“, - сказал LNK новостям директор Департамента миграции.
Глава ведомства подчеркнула, что если жители будут использовать карточки для удостоверения личности в электронном пространстве, например, при подключении к вратам электронного власти (Elektroninių valdžios vartų), менять эти удостоверения нет необходимости, они продолжат действовать.
Изменения, пояснила Э. Гудзинскайте, не затрагивают людей, которые используют, например, мобильные телефоны для электронных подписей и тому подобное, - это касается только удостоверений личности. Обновленные удостоверения личности действительны в течение десяти лет. Э.Гудзинскайте сообщила, что новое удостоверение личности может быть выдано и без чипа, позволяющего идентифицироваться в электронном пространстве, а только как документ, удостоверяющий личность.
Требования постоянно ужесточаются
На вопрос, почему вступили в силу новые требования, глава ведомства заверила, что требования, предъявляемые к квалифицированной электронной подписи, периодически ужесточаются. „Это естественно, потому что технологии меняются. Поэтому все сертификаты электронной подписи необходимо периодически обновлять. Просто Евросоюз в очередной раз ужесточил требования, и в результате с 1 января удостоверения личности выдаются по новым требованиям, поэтому старые уже недействительны“, - сказала она.
По словам Э. Гудзинскайте, сертификат электронной подписи, зафиксированный в удостоверении личности, имеет самый длительный срок действия по сравнению с другими.
По ее словам, понемногу задумываются о том, что в будущем должны появиться альтернативные возможности. „Я надеюсь, что через несколько лет мы сможем говорить об отказе от пластиковых карт и переходе на телефоны“, - сказала она. Сертификаты старых удостоверений личности будут действительны до 22 июля. По словам главы Департамента миграции, если вы хотите воспользоваться возможностью бесплатно поменять карту, вам необходимо сделать это до конца текущего года.
Жители Вильнюса и Каунаса должны поспешить
Она подчеркнула, что по истечении 22-го июля удостоверения личности будут действительны до указанной на них даты, ими можно будет пользоваться, но только не для электронной подписи.
„Если люди хотят поменять карту в городах Вильнюс или Каунас, им следует записаться в Департаменте миграции уже сейчас, потому что очереди в этих городах составляют около трех недель. Но если жители живут в другом месте и мобильны, то спешить не стоит“, - сказала она. По словам руководителя ведомства, в таких городах, как Клайпеда, Алитус, Биржай, можно забронировать посещение на следующий день. Записаться на визит также можно онлайн – это можно сделать на странице Департамента миграции. Человек может указать, что хочет забрать карточку удостоверения личности в другом городе.