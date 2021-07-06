Прошло ровно четыре года с того дня, как в Литве приняли поправки к закону о контроле над алкоголем. В результате в воскресенье алкоголь разрешено продавать в воскресные дни до 15 часов, кроме того, алкоголь могут купить лица не младше 20 лет.

Депутат Линас Слушнис сейчас предложил вообще запретить торговлю алкоголем в воскресные дни.

"Я всегда так говорю - защищаю детей", – объяснил свое предложение журналистам ЛНК депутат.

Он заметил, что сейчас получает много недовольных сообщений – как в свое время Аурелию Верига.

"Примерно такого содержания - "ты идиот" и прочее", – сказал Слушнис.

Поправку предложили консерваторы Слушнис, Юргита Сеёнене, Андрюс Купчинскас, Ирена Хаасе и Андрюс Петрошюс и соцдемы Альгирдас Сисас и Довиле Шакалене. Основной аргумент – выросшие за время карантина объемы продажи алкоголя.

Бывший глава Минздрава Верига одобрил такое предложение консерваторов: "Предложение хорошее, об этом не раз говорили".

Однако против предложения выступают другие консерваторы. Например, глава парламентского Комитета по вопроса здравоохранения Антанас Матулас сказал, что такой запрет будет способствовать процветанию нелегальной торговли алкоголем. И сейчас продажа алкоголя до 15 часов вызывает немало проблем.

"Особенно в сельской местности у многих на дому можно купить алкоголь по более высокой цене", – сказал Матулас.

Против предложения выступают и партнеры по коалиции. Они не думают, что такое предложение поддержат.

"Надо вспомнит предвыборные обещания – все партии, включая нашу, говорили, что будет меньше запретов, штрафов, регулирования", – сказала ЛНК староста Партии свободы Ева Пакарклите.

Осенью правящие намерены отменить часть запретов, введенных "крестьянами" – например, разрешить продажи алкоголя лицам старше 18 лет.

"Чем обоснован возраст 20 лет? Ничем", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

Слушнис сказал, что его предложение о запрете на продажу алкоголя в воскресенье Шимоните оценила так: "Если верите, что это могут поддержать в парламенте и в других местах, пожалуйста, подавайте. Я бы не выступал с таким предложением, если бы не верил в поддержу".

Матулас считает, что с алкоголизмом надо бороться не запретами, а просвещением.

Премьер считает, что лучше всего действуют высокие цены на алкоголь. Перед весенней сессией парламент одобрил повышение акцизов. Это значит, что со следующего года алкоголь и сигареты подорожают.